Claudia Pătrășcanu, planuri ambițioase pentru noul an! Artista și-a făcut lista de dorințe și este gata să le îndeplinească pe toate

Caludia Pătrășcanu are planuri mari pentru noul an. După încheierea divorțului, artista s-a mai liniștit și acum se poate concentra total pe cariera sa și cei doi copii. Vedeta deja și-a făcut planul pentru anul 2023 și are în vizor proiecte ambițioase. Ce își dorește vedeta?

Caludia Pătrășcanu încheie anul cu gânduri bune și speranțe pentru viitor. După mult timp în care a fost în tensiune, acum aceasta poate răsufla ușurată și se poate concetra pe ce îi place. Artista vrea să înceapă anul 2023 cu dreptul și are multe planuri. În primul rând, vedeta vrea să termine pregătirile pentru noua casă și să se mute. De ceva timp își dorește un loc doar pentru ea și copiii ei, iar în curând dorința îi va deveni realitate.

Pe lângă noua casă, Claudia Pătrășcanu are în vizor și să își deschidă un studio. Recent, aceasta a mers alături de băieții săi într-un studio și au înregistrat, iar cei mici s-au declarat cuceriți. Mai mult, aceștia și-au convins mama că ar trebui să își deschidă propriul studio, iar artista chiar asta va face.

„Trebuie să spun că a fost pentru prima dată când împreună cu cei mici am intrat în studio și am înregistrat un colind și s-au descurcat excelent. Le-a plăcut foarte tare și m-au întrebat când mai intră în studio. A fost o experiență foarte tare și frumoasă pentru ei, iar pentru mine o bucurie, am plâns de bucurie.

Tocmai pentru că am făcut acest pas cu ei de Crăciun, m-au convins să-mi fac un studio după ce mă voi muta la casa nouă, un studio personal, cu producție, cu tot. Nicolas e mai predispus și mai atras către muzică, are ureche muzicală, de ce nu poate la 13-14 ani să butoneze calculatoarele și să facă muzică, să compună, dacă au studio acasă.”, a declarat Claudia Pătrășcanu, potrivit spynews.ro.

Claudia Pătrășcanu, casă nouă

După despărțirea de Gabi Bădălu, Claudia Pătrășcanu și cei doi copii ai săi s-au mutat la Agigea, în casa mamei sale. Însă, aceasta nu va mai rămâne pentru mult timp acolo. De curând a anunțat că și-a cumpărat casă în Constanța și este cât se poate de fericită. Pregătirile pentru mutare sunt în toi, iar în curând artista și cei doi copii ai săi se vor bucura de o casă nouă, pe gustul lor. Până atunci însă, cei trei vor petrece sărbătorile în casa mamei artistei, iar pregătirile pentru Crăciun deja au început.

„Anul viitor îmi doresc să ne mutăm. Pe ei nu îi mai încântată jucăriile, uite, Gabriel de Moș Nicolae a cerut un stilou, un stilou care să scrie și să nu păteze caietele, să fie cel mai frumos și bun. Ei foarte rar cer jucării, acum ne dorim toți să ne mutăm și să fie bine. Lucrăm intens la casă și abia așteptăm să ne mutăm. Nu îmi mai doresc nimic, doar să fim sănătoși. Vreau să scot melodii frumoase pentru publicul meu, să fiu cu copiii în continuare la fel de bună și înțeleaptă, să nu mă schimbe Dumnezeu, să am răbdare.”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

