Vremurile în care între Claudia Pătrășcanu și familia soțului ei se aruncau vorbe grele par să fi apus. Este o situație la care artista a visat de mult timp, iar acum se bucură că o poate trăi. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Claudia Pătrășcanu a povestit care este relația pe care o are cu soacra ei, dar și cu Gabi Bădălău. Evident, totul de dragul copiilor!

Termene peste termene, în instanță, declarații care mai de care mai dure și multe acuzații, cam așa s-ar putea defini, în câteva cuvinte, viața familiei Bădălău din ultimii ani. Acum însă, totul pare să intre pe un făgaș normal. Claudia și Gabi Bădălău pot avea discuții civilizate de dragul celor mici, iar relația artistei cu socrii s-a îmbunătățit și ea.

„Trebuia, cumva, să ajungem la un numitor comun”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Claudia Pătrășcanu a dezvăluit cum s-a produs această schimbare.

„Eu cu Gabi vorbesc strict despre băieți și cam atât. Țin legătura cu mama lui mai mult, cu ea mă conversez în ceea ce ține de cei mici și cred că e OK, e suficient. Important este că păstrăm o relație și o legătură frumoasă pentru copii. Sunt fericită și bucuroasă pentru faptul că Dumnezeu așază lucrurile și am început să comunic cu mama lui foarte bine. E un pas înainte pentru o relație civilizată. Eu cred că unul dintre noi toți trebuia să fie mai înțelept. Trebuia, cumva, să ajungem la un numitor comun. Și tot femeile că, uite, eu și soacra mea am ajuns să comunicăm foarte bine pentru binele băieților. Deci, tot femeile din familia Bădălău au un cuvânt de spus!”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu.

(CITEȘTE ȘI: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU A FĂCUT ”SHOW” CU JETUL DE SPUMĂ)

Claudia Pătrășcanu: „Copiii sunt în vacanță cu bunicii și cu tatăl lor!”

Iar pentru că lucrurile se desfășoară într-o manieră tot mai civilizată, artista le-a permis copiilor să meargă în vacanță alături de tatăl și de bunicii lor. Stă cu sufletul la gură și este îngrijorată, așa cum este firesc, dar știe că sunt pe mâini bune și că, cel mai important, se vor distra.

„Era perioada mea de stat cu ei, dar băieții au vacanță de la școală și s-a venit cu această propunere și am acceptat cu sufletul deschis. Chiar am emoții pentru ei, dar sunt fericită pentru că e prima oară când se despart atât de mult timp de mine.

Eu în toată perioada acesta muncesc și merg la tratamente pentru durerea pe care o am la un braț. Mă ocup de sănătatea mea, în primul rând. De la sport am un mușchi care mă doare, iar, atunci când sunt băieții acasă, nu am timp să mă ocup de mine.

Abia aștept să se întoarcă băieții acasă! Bine, abia au plecat și mă bucur că sunt fericiți. Le-am povestit ce-i așteaptă acolo și le-am zis că am fost și eu cu tati. Le-am arătat locurile pe unde vor ajunge pentru că s-au dus pe distracție acolo.

Cred că am făcut pe toată lumea fericită! Mă bucur că pot să fac lucrul acesta, să-i fac fericiți și pe bunici și pe Gabi l-am făcut fericit, că poate merge cu copiii într-o vacanță. Dacă ei sunt fericiți, și eu sunt fericită!” , a mai adăugat artista.

(VEZI ȘI: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU, ACUZE FĂRĂ PRECEDENT LA ADRESA BIANCĂI DRĂGUȘANU)