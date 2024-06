Claudia Pătrășcanu, vacanță de coșmar! A ajuns de urgență la spital: „Mi s-a spart timpanul în avion”

Este vară, sezonul vacanțelor, iar vedetele din România deja au început să plece spre destinații exotice. Câteva vacanțe are în plan și Claudia Pătrășcanu, iar vedeta se pregătește temeinic pentru ele, mai ales după ultima experiență prin care a trecut. Vacanța acesteia s-a transformat într-un adevărat coșmar, după ce timpanul i s-a spart din cauza presiunii din avion. Claudia Pătrășcanu a ajuns de urgență la spital și a trecut prin momente grele.

În urmă cu un an, Claudia Pătrășcanu a decis să își ducă băieții într-o vacanță în Antalya, Turcia. Însă, mica escapadă nu a fost deloc așa cum vedeta se aștepta, iar problemele au început încă de la plecare, din avion. Iar atunci când a ajuns la destinația, artista a fost internată de urgență. Ce a pățit Claudia Pătrășcanu?

(CITEȘTE ȘI: GABI BĂDĂLĂU, PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA CLAUDIEI PĂTRĂȘCANU! CE I-AR FI FĂCUT ARTISTA FOSTULUI SOȚ: ”TOATE PROBELE SUNT DEPUSE LA POLIȚIE!”)

Așa cum spuneam, anul trecut, Claudia Pătrășcanu și-a dorit să viziteze Antalya. Așa că i-a luat pe cei doi fii ai săi și a pornit la drum. Însă, în avion, vedeta a avut parte de un eveniment nefericit. Mai exact, din cauza presiunii, timpanul i s-a spart. Imediat după aterizare, problema s-a agravat, urechea a început să sângereze, iar vedeta s-a ales și cu o infecție.

„În Antalya, anul trecut, am plecat fără asigurare medicală. Nu știu ce a fost în mintea mea. Copiilor le-am făcut și mie nu. Mi s-a spart timpanul de la presiunea din avion. Nu știu ce s-a întâmplat, de acasă am simțit că mă jena urechea, nu mă simțeam foarte bine. În avion am simțit că nu mai aud.

Am fost așa la un pas să rămân fără auz. Am ajuns în Antalya, a început să îmi sângereze foarte tare urechea. Am făcut o infecție foarte urâtă. Am ajuns în recepție. În fiecare hotel există un cabinet medical de prim-ajutor. M-a văzut un medic de acolo (…) Norocul meu a fost că am fost împreună cu nașii și i-am lăsat pe copii cu ei”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu, în cadrul unei emisiuni.