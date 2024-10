Claudia Puican, dezvăluiri cutremurătoare despre Armin Nicoară: ”M-am dus la duș și l-am găsit pe jos, tremura”

Claudia Puican și Armin Nicoară sunt căsătoriți de aproximativ doi ani. Din exterior, cei doi păreau că formează relația perfectă, însă și ei au avut parte de tensiuni în cuplu și momente de cumpănă. În ciuda tuturor dificultăților au rămas uniți și nu au încetat nicio clipă să lupte pentru iubirea lor. Recent, artista a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei, despre problemele de sănătate pe care le are soțul ei, dar și despre felul în care a trecut peste necazurile din căsnicia sa.

Din exterior, Armin Nicoară și Claudia Puican au afișat aproape tot timpul imaginea unui cuplu perfect. S-au căsătorit în urmă cu aproximativ 2 ani, iar de atunci relația lor a trecut și prin momente de cumpănă. Cu toate acestea, cei doi soți au reușit să rămână pe linia de plutire și să își salveze căsnicia de pericolele din exterior. După ce au devenit oficial soț și soție, viețile lor s-a schimbat aproape radical. Vezi și: Cum arată apartamentul de lux din Dubai al lui Armin Nicoară și al Claudiei Puican. Au făcut turul locuinței!

Mariajul dintre Armin Nicoară și Claudia Puican merge din ce în ce mai bine, iar viața lor sentimentală pare să fie pe o pantă ascendentă. De când au decis să facă acest pas, saxofonistul recunoaște că până și stare lui de sănătate s-a îmbunătățit. În urmă cu mai mulți ani, încă de la o vârstă fragedă, artistul a fost diagnosticat cu diabet, boală care i-a schimbat întreaga viață. Este dependent de un tratament medicamentos, în acest fel reușind să țină diagnosticul sub control.

În cadrul unui interviu, Claudia Puican a vorbit despre zilele în care soțul ei a avut de suferit din cauza glicemiei mici. Cu lacrimi în ochi, artista și-a adus aminte momentele în care a tras o sperietură soră cu moarte. Schimbările din viața saxofonistului, fie că este vorba despre cele profesionale sau personale, îi influențează și starea de sănătate – implicit valorile glicemiei. Artista și-a adus aminte de o perioadă cruntă din timpul pandemiei, atunci când soțul ei a trecut de la o viață agitată la una relaxată.

L-am auzit, eram în apartament, l-am strigat: «Armin, ce s-a întâmplat?» nu răspundea, m-am dus la duș și l-am găsit pe jos, tremura. Nu știam ce să fac. Știam de la mama lui că atunci când are glicemia mică trebuie să iei zahăr și îi pui pe limbă sau sub limbă și își revine, nu trebuie să te sperii’, a povestit vedeta la emisiunea „În Oglindă’.

„De câte ori a avut glicemia mică și a picat din picioare. M-am speriat odată foarte tare. Eram în pandemie și cum noi avem un program foarte agitat, de când a venit pandemia, relax total. S-au schimbat și glicemiile lui, își pusese deja pompa, doar că trecând de la o viață agitată la una relaxată, el cu pompa asta are niște linii care îi pompează zi de zi. Noi nu ne-am dat seama că în pandemie corpul lui s-a relaxat atât de mult și într-o zi s-a trezit, s-a dus să își facă duș și aud o pocnitură.

Speriată de starea de sănătate a lui Armin Nicoară, Claudia Puican a acționat cum a știut ea mai bine. În timpul unei crize de glicemie scăzută, aceasta știa de la soacra ei că artistul trebuie să mănânce zahăr, moment în care i-a deschis gura cu forța și i-a pus zahăr pe limbă. Tot în timpul acestei crize, Armin Nicoară și-a luxat glezna. Trei luni a fost nevoit să meargă susținut de un băț.

„M-am dus repede, am închis apa de la duș, am luat zahăr și i-am băgat forțat pe gură, că nici nu voia să ia zahărul. Nu te mai înțelegi cu el când are glicemia mică. Zici că e în transă. I-am spus să deschidă gura, să-i bag zahăr, că trebuie să-i crească glicemia. Mi-a spus să-l las în pace. I-am deschis eu gura forțat să-i bag zahăr, să-i crească glicemia, că tremura.

Și acum trăiesc cu șocul că poate să pice din picioare dacă are glicemia mică. Atunci și-a luxat glezna și timp de 3 luni a mers cu un băț în mână. Se susține în el, că nu putea să meargă. L-am rugat să nu își mai țină glicemiile mici sau mari, pentru că mi-e frică’, a mai completat ea.