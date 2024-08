Problema care nu-i dă pace Claudiei Puican. Soţia lui Armin Nicoară nu găseşte nicio rezolvare: „Mă stresez”

Claudia Puican este o răsfățată a mamei natură, la prima vedere. Însă ca orice femeie, se confruntă din când în când cu tot felul de „pitici pe creier”, care îi dau bătăi de cap. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, soția lui Armin Nicoară dezvăluie care este cel mai mare complex al său, care nu o lasă să doarmă nopțile. Unde mai pui că vedeta nici nu face ceva în sensul ăsta, ci preferă să își ducă pe umeri, literalmente, povara care o apasă.

Claudia Puican are o siluetă trasă prin inel și nimeni nu s-ar gândi că artista are complexe cu care se confruntă zilnic. Deh, știți cum sunt femeile, veșnic nemulțumite de aspectul lor fizic. Ba sunt 2-3 kilograme în plus, ba tenul nu e suficient de luminos, ba a apărut un fir de celulită pe piciorul drept.

CITEȘTE ȘI: Cum arată apartamentul de lux din Dubai al lui Armin Nicoară și al Claudiei Puican. Au făcut turul locuinței!

Oricare dintre variante ar fi cea plauzibilă, mereu apar „chichițe” de care le dau bătăi de cap. Nici soția lui Armin Nicoară nu a fost absolvită de la gândurile și frustrările zilnice, care ne strică buna dispoziție de cele mai multe ori.

Claudia Puican vrea păr ca al lui Rapunzel

Ați văzut animația „O poveste încâlcită”? Ei bine, Claudia Puican se vrea Rapunzel, cu părul luuung și des. Din spusele artistei, podoaba capilară este cel mai mare complex al său. Dar aici intervine o problemă! Vedeta susține că este în căutarea unui remediu miraculos, care să o ajute să aibă păr de Ileana Cosânzeana. Cu toate acestea, nu face nimic în acest sens și nici nu are o rutină bine stabilită de îngrijire a părului. Puțin cam contradictorie situația, dacă ne întrebați pe noi, dar să vedem ce spune artista.

„Cred că toate femeile au complexe legate de fizic, pentru că noi, în general, vrem să fie totul perfect! Și dacă este bine, se poate și mai bine. Așa că da, am avut și am complexe legate de fizic. Dar problema e la păr! Pentru podoaba capilară, încă mai caut un remediu bun să-mi crească și să fie lung ca la 18 ani. Nu am niciun obicei special pentru îngrijirea părului și a tenului. Încerc tot timpul să mă demachiez cât mai repede după evenimente și îmi fac tratamente la față când simt tenul încărcat”, a declarat Claudia Puican pentru CANCAN.RO.

Plăcerea vinovată a soției lui Armin Nicoară

Dacă la capitolul podoabă capilară ne-am lămurit, să vedem cum stă vedeta noastră „pe trup”. Toată lumea știe faptul că interpreta are o siluetă de invidiat. Însă ce credeți? Claudia Puican nu face absolut nimic în acest sens! Ce să mai, putem afirma cu ușurință că a câștigat la loteria genetică. Mai mult decât atât, vedeta a recunoscut că plăcerea ei vinovată din punct de vedere culinar sunt burgerii.

„Sincer, nu țin nicio dietă și nu am ținut niciodată. Din cauza fluxului mare de evenimente, filmări și înregistrări, mă stresez să iasă totul cum trebuie și nu mai am poftă de mâncare. Asta e secretul, multă muncă. Nu fac sport și nu merg la sală. Vin prea obosită de la evenimente să mai merg și la sală, chiar dacă ar fi foarte bine dacă aș începe să fac puțină mișcare.

NU RATA: Armin Nicoară și Cludia Puican, decizie radicală după ce au amânat inseminarea in vitro! Cei doi își doresc cu ardoare să devină părinți: „E presiune mare pe ea”

Pe partea de alimentație, nu țin cont, ce îmi cere corpul, aia îi dau. Vara, de exemplu, mănânc multe fructe, legume și salate pentru că este foarte cald și îmi este pur și simplu rău dacă mănânc mâncăruri grase. Dar am o plăcere vinovată. Burgerii sunt preferații mei”, a mai dezvăluit artista.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.