Armin Nicoară și Cludia Puican, decizie radicală după ce au amânat inseminarea in vitro! Cei doi își doresc cu ardoare să devină părinți: „E presiune mare pe ea”

Armin Nicoară și Claudia Puican formează unul dintre cuplurile apreciate din showbiz. Cei doi sunt de o bună vreme împreună, iar de ceva timp își doresc să ducă relația la nivelul următor. Aceștia vor să devină părinți, însă până acum soarta nu a fost de partea lor. Au încercat mai multe metode, iar acum au luat o decizie radicală. Cuplul a apelat la ajutorul unui celebru medic din Franța.

De curând, Armin Nicoară a fost pus în fața unei alegeri grele. De mult timp, artistul își dorește să devină tătic, iar visul era pe cale să i se îndeplinească. Cântărețul și partenera sa au apelat la serviciile unui reputat medic din Franța și trebuiau să facă o inseminare in vitro. Însă, cei doi au ratat programarea, asta pentru că artistul a decis să plece în Dominicană, la Insula de 1 Milion. Însă, acum, Armin Nicoară s-a întors și este pus pe fapte mari.

Așa cum spuneam, de ceva timp, Armin Nicoară și Claudia Puican își doresc să devină părinți. Iar pentru ca visul să le devină realitate s-au zbătut și au ajuns la un medic specialist din Franța. Aceștia au decis să apeleze la o inseminare in vitro, însă planurile le-au fost date peste cap. Artistul a primit oferta de a participa la Insula de 1 Milion, fapt pentru care a renunțat la programare și la visul de tătic.

„Am avut un ultimatum de la doctorul de la Paris, am riscat mult pentru această emisiune. Mi-a spus că dacă îl refuz și de data aceasta, pică înțelegerea. I-am spus Claudiei, că, cu riscul de a pierde programarea și rezervarea, aleg să mă înscriu la Insula de 1 Milion. A fost extraordinar de dificil să iau această decizie, a trebuit să mă împart în două drumuri. Am fost atât de fericit că plec la concurs și în ultimele zile să primesc așa o încărcătură negativă, astfel încât să nu mai merg.

Am plecat cu sufletul neîmpăcat. Toată lumea a fost speriată și îngrijorată pentru mine. Nu am avut glicemiile atât de bune de când am diabet, am stat foarte bine cu glicemiile în Dominicană.”, a dezvăluit Armin Nicoară, la „Secretele insulei de 1 milion”.