Claudia Stoica, cu posteriorul tunat la vedere, în Mamaia. Imaginea a ajuns pe Instagram. FOTO

Fostul iepuraș Playboy, Claudia Stoica, a publicat, de curând, o imagine care i-a surprins pe fanii ei din mediul virtual. Bruneta a așteptat un moment oportun să le arate admiratorilor rezultatul unei operații estetice, într-un cadru potrivit.

Așadar, Claudia a plecat la mare, în stațiunea Mamaia și a pozat recent cu posteriorul tunat la vedere: „Avem nevoie de o pauză din când în când. De la agitație, de la stres, de la griji!

Avem nevoie să ne încărcăm bateriile într-un mediu extern. Sănătos. Eu prefer Marea, spre exemplu, dar în timpul săptămânii! Fug către ea de fiecare dată când simt nevoia! Tu cum îți încarci bateriile?”, a scrie Claudia lânga imaginea hot.

Fanii nu au stat prea mult pe gânduri și i-au trimis o mulțime de mesaje care conțin complimente. „Wow superba as always 😍😍”, i-a scris un fan, în timp ce altul a avut mai multe de spus: „Marea de fascinează cu enigma ei. Are o liniște aparte. Cadrele sunt sublime, Claudia. Ținuta este divină. Ești o femeie frumoasă, atât de naturală. Rămăi tu și bucură-te de acel loc. Ai grijă de tine”.

Este cuplată cu Mihai Gruia de la Akcent

În toamna anului 2020, în presă apărea pentru prima dată informația că Mihai Gruia de la Akcent formează un cuplu cu bruneta Claudia Stoica.

Claudia declara la vremea aceeea că relația cu Mihai este una extrem de frumoasă: „Claudia Stoica este, se pare, extrem de încântată de relația cu Mihai, despre care are numai cuvinte de laudă.

„Mihai este… minunat. Ce să zic altceva decât că e minunat. Da, și ce dacă suntem mai la început? Nu cred că, la mine, se pune problema de tatonări acum. Mihai este cel mai frumos om din lume, îmi place tot și, gata!” a spus aceasta, pentru Wowbiz.

