Claudiu Bleonț a apreciat postarea făcută de Nicușor Dan, în care anunța motivul pentru care nu i-a prelungit contractul lui Alexandru Arșinel

Claudiu Bleonț a apreciat postarea făcută de Nicușor Dan, în care edilul anunța motivul pentru care nu i-a prelungit contractul lui Alexandru Arșinel, în calitate de director artistic.

În urmă cu doar câteva zile, Alexandru Arșinel a dezvăluit că este oficial pensionar, după ce contractul său pentru funcția de consultant artistic la Teatrul Constantin Tănase nu a mai fost prelungit anul trecut. Artistul a dat de înțeles că îl consideră vinovat pe Nicușor Dan pentru această situație și a transmis un mesaj dur.

”Nu m-a deranjat niciodată frigul, dar nu am o stare bună, o încărcătură fizică suficient de robustă să-mi permit mișcare prea multă… Nu prea am putere. Nu am mai fost lăsat la teatru… Nu mi s-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut, de către primarul actual. Pot să joc… Am rămas colaborator al Teatrului Constantin Tănase. Prin rotație, ne vine rândul mai greu”, a spus Alexandru Arşinel.

În cursul zilei de marți, Nicușor Dan a anunțat, pe pagina personală de Facebook, că Alexandru Arșinel este, în continuare, actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase, precizând că s-au produs câteva schimbări în ceea ce privește funcția artistului de director general al instituției. (CITEȘTE ȘI: CE S-A ÎNTÂMPLAT ACASĂ LA ALEXANDRU ARȘINEL, ÎN ZIUA ÎN CARE ACESTA A AJUNS LA SPITAL. CANCAN.RO VĂ PREZINTĂ IMAGINILE REALIZATE CU CÂTEVA ORE ÎNAINTE CA CELEBRUL ACTOR SĂ CHEME DE URGENȚĂ AMBULANȚA)

“Alexandru Arşinel a fost şi este actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase. Adică, are un contract de colaborare cu teatrul, iar contractul este în curs. Până de curând era și directorul artistic (adică directorul adjunct) al teatrului. În urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic, nu i-am mai prelungit acest mandat. A rămas cu contractul de colaborare cu teatrul, în calitate de actor”, a anunțat Nicușor Dan.

Postarea edilului a fost apreciată și de Claudiu Bleonț, la rândul său un actor care ne-a delectat de-a lungul anilor cu zeci de roluri memorabile în teatru sau film.