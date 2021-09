Cleopatra Stratan și Edward Sanda au vorbit în premieră despre primul lor copil. “Părinții ne susțin. Dacă o să fie fată...”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit în luna august, la Chișinău. Acum, părinții lor așteaptă și primul nepoțel. Cei doi artiști au vorbit, în premieră, despre acest subiect. Bărbatul a anunțat, încă, din start că va fi un tată dur în cazul în care soția lui va aduce pe lume o fetiță.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda recunosc, însă, că nu iau în calcul, în viitorul apropiat, să devină părinți, carierele lor fiind în prezent pe primul plan.

“Mai așteptăm, nu ne grăbim, avem alte treburi, ne mai ocupăm puțin de carieră. Sunt pregătit să fiu tată cam 30%. Dacă o să fie fată, aș fi un tată dur”, a spus Edward Sanda, potrivit Antena Stars.

La rândul ei, Cleopatra Stratan a declarat: “Când o să simțim să avem un copil o vom face. Părinții ne susțin în orice și dacă am avea un copil”.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre nuntă: “A fost diferită, nu neapărat controversată”

Referitor la nuntă, Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu s-au arătat deranjați că anumite persoane au vorbit despre evenimentul lor, semnalând faptul că nu au avut nași și că nu au respectat tradițiile.

“Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit. A fost exact așa cum ne-am așteptat să fie, chiar mai frumoasă decât ne-am așteptat. Cel mai important pentru a fost că noi ne-am simțit bine și că oamenii de lângă noi s-au simțit bine și relaxați. A fost o petrecere ca între prieteni. N-am făcut nimic din ce se zice, doar întâmpinarea oaspeților, aruncatul buchetului și dansul mirilor. Și dansul a fost spontan”, a spus Cleopatra Stratan.

Edward Sanda nu pune nimic la suflet și îi lasă pe cârcotași să vorbească cât doresc. Pentru el, evenimentul a fost unic.

“A fost diferită, nu neapărat controversată. Toată lumea e obișnuită după un anumit tipar, lumea vorbește. Doar aruncatul buchetului s-a făcut, atât”, a spus și Edward Sanda.