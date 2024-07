Cleopatra Stratan și Edward Sanda, în faliment! Au pierdut toți banii: ”E foarte greu”

În urmă cu aproximativ doi ani, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au pus bazele unei afaceri cu haine. Au investit sume frumușele de bani, dar și timp și energie. Brandul nu a avut succesul așteptat de cei doi, motiv pentru care au renunțat la proiect. Care este, de fapt, motivul pentru care artiștii au ieșit din zona antreprenoriatului și din industria fashion.

Dacă în industria muzicală Edward Sanda și Cleopatra Stratan și-au câștigat binemeritatele locuri, cei doi și-au încercat norocul și în lumea modei, punând bazele unui brand personal de haine. În urmă cu aproximativ doi ani, cei doi erau extrem de entuziasmați de tot ceea ce înseamnă lumea antreprenoriatului și priveau cu speranță începutul noului proiect. Se pare că realitatea a fost mult mai dură decât anticipaseră ei.

Citește și: CLEOPATRA STRATAN ȘI EDWARD SANDA, ADEVĂRUL DESPRE RELAȚIA LOR. CE S-A ÎNTÂMPLAT, DIN NOU, ÎNTRE EI: „AM FOST NEVOIȚI SĂ FIM ÎN DIRECȚII DIFERITE”

În cadrul unui interviu, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au vorbit deschis despre afacerea lor cu haine. La doi ani de la demararea proiectului, cuplul a fost nevoit să pună lacătul pe ușă. Privind la rece eșecul, Cleopatra Stratan recunoaște că proiectul lor în modă necesita mult timp, implicare și dedicare, resurse de care cei doi nu dispun – cel puțin nu în această perioadă de plină ascensiune în topurile muzicale. Iar renunțarea la carierele lor nu a fost o variantă pe care ei au luat-o în calcul.

„Nu mai avem colecția de haine, a fost așa să zicem o probă, ceva pe care noi am vrut să-l facem. Se pare că a fost mai mult sau mai puțin… Cumva ne-am băgat pe o zonă, pe care nu o cunoaștem atât de bine și am zis totuși să ne ocupăm de businessul nostru care este muzica până la urmă. Asta a fost așa ca o idee.”, a spus Cleopatra pentru Ciao.ro .

Pe lângă asta, Cleopatra Stratan a dezvăluit că le-a fost foarte greu să se evidențieze în industria fashion, mai ales din cauza bandurilor deja existente, dar și a concurenței. Totodată, aceasta este conștientă de reticența românilor și dificultatea majorității de a se adapta la ceva nou.

„Pur și simplu e foarte greu să te bați cu branduri care deja există pe piață de ani de zile și noi am venit cu ceva nou, cu altceva. În momentul în care oamenii sunt obișnuiți cu anumite branduri, e mai greu să le aduci ceva nou în față. Am făcut-o mai mult și pentru noi, am vrut să încercăm și înseamnă că nu ne merge cu fashionul, am zis: merge pe muzică!”, a mai spus Cleopatra pentru Ciao.ro

E greu, e foarte greu, da. E greu cu hainele. Facem ce facem și tot la muzică ne întoarce. Asta o facem cel mai bine. Asta ne iese, ce să facem”, a completat Edward Sanda.