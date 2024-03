Cleopatra Stratan suferă de o afecțiune pe care nu o poate remedia sau ameliora nici cu operație. Drama pe care soția lui Edward Sanda o trăiește de la 2 ani

Cleopatra Stratan se confruntă cu o afecțiune gravă ce nu poate fi vindecată și nici măcar ameliorată. Cântăreața are probleme grave de vedere, purtând ochelari de la vârsta de 2 ani. Soția lui Edward Sanda a ales să nu recurgă la operație pentru că aceasta nu îi garantează vindecarea 100%.

„Nu am miopie, am astigmatism hipermetropic, dioptriile foarte mari și port ochelari de la 2 ani. M-am interesat și de operație, însă peste tot mi s-a spus că șansele de vindecare, la ceea ce am, nu sunt de 100% (doar îmi scade dioptria sau recidivează în timp).

Am încercat și lentile de contact, văd mai prost cu ele, din cauza dioptriilor mari (e mult de explicat medical de ce). În concluzie, prefer să port ochelari pentru tot restul vieții, îi ador și fac parte din mine!”, a mărturisit Cleopatra Stratan pe pagina ei de Instagram.