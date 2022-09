Clipe de coșmar pentru Bianca Drăgușanu și Victor Slav. Sofia a ajuns de urgență pe mâna medicilor

Bianca Drăgușanu (40 de ani) și Victor Slav au trecut prin momente grele în momentul în care fiica lor, Sofia, a avut nevoie de intervenția medicilor. Fostul prezentator de la Pro TV a fost cel care a dezvăluit cauzele care au dus la internarea micuței în spital.

Problemele de sănătate ale Sofiei l-au îngrijorat foarte tare pe Victor Slav, mai ales în momentul în care a aflat că micuța va fi nevoită să petreacă mai multe zile sub atenta supraveghere a medicilor specialiști. Totul a început după o vacanță de câteva zile în Turcia.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav, îngrijorați pentru starea de sănătate a Sofiei

Recent, Victor Slav (42 de ani) a declarat că fiica sa a ajuns la spital după ce s-a întors dintr-o vacanță pe care a petrecut-o alături de mama sa în Turcia. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost foarte îngrijorat în momentul în care micuța sa a început să acuze dureri mari, așa că a apelat la ajutorul medicilor.

În urma unor investigații mai amănunțite, doctorii au descoperit că Sofia a luat contact cu o bacterie în perioada în care a fost în Turcia, iar cu tratamentul potrivit, viața micuței a fost în afara oricărui pericol. Victor se declară mulțumit că a putut în cele din urmă să se bucure de concediu alături de fiica sa, după ce aceasta a făcut față cu brio internării în spital.

„Am încercat să plec și eu concediul pe undeva, să-mi fac și eu concediul alături de fiica mea. Am reușit, spun asta pentru că a și fost bolnăvioară. A venit din Turcia și am stat vreo patru zile prin spital. A luat o bacterie. A fost o perioadă destul de grea, dar am trecut de ea. A fost foarte curajoasă și a trecut repede”, a mărturisit Victor Slav la Antena Stars.