Cod roșu de inundații în Bihor. Oamenii sunt disperați, au pus în jurul caselor ziduri din saci de nisip

Indundațiile din ultimele ore au afectat 25 de localități din 14 județe, iar până vineri dimineața jumătate de țară este sub cod portocaliu de ploi torețiale și vijelii. Județul Bihor are cel mai mult de suferit, fiind sub cod roșu de inundații. Oamenii sunt disperați, au pus în jurul caselor ziduri din saci de nisip.

Potrivit ANM, în județul Bihor s-ar putea ajunge la cantități de apă de 70l/mp. Zilele trecute s-au adunat chiar și 140l/mp, în doar câteva ore, iar zeci de case au fost inundate. În Cociuba Mică, șase persoane rămân evacuate la rude după ce containerul modular în care locuiau a fost luat de ape.

În localitatea Hîrșești, au fost inundate 15 gospodării. “Foarte tragic a fost, foarte foarte tragic. Vreo trei sau patru ore am stat toată familia nu mai știam unde să mergem, ce să facem…În 3 – 4 ore deja nu am mai putut intra la anexă, la bucătărie, peste tot numai apă, apă”, a povestit un localnic, potrivit digi24.ro.

Oamenii sunt disperați. “E un dezastru total”

“Dezastru total. Grădina toată a fost sub apă, în cameră a intrat apă. Parchetul e compromis în 2 camere bucătăria e compromisă, cămara e compromisă. Am încercat să punem saci, dar ne-a venit rândul greu cu sacii până au ajuns pompierii aici să ne ajute… e un dezastru total”, a spus altul.

Cod roșu de inundații în Bihor. Crișul Negru a depășit nivelul record de 5 metri

În județul Bihor, oamenii sunt disperați, au pus în jurul caselor ziduri din saci de nisip, pentru a domoli furia apelor.

“83 de pompieri militari bihoreni au desfășurat peste 40 de misiuni pentru salvarea oamenilor și a bunurilor acestora în 9 localități din județ afectate de fenomenele hidrologice și meteorologice deosebit de periculoase”, a spus Camelia Roșca, purtător de cuvânt al ISU Bihor.

În localitatea Tinca, râul Crișul Negru a depășit nivelul de cinci metri și a inundat terenul de fotbal. “Așa mare nu a fost până acum. În mijloc poate să fie cam 1,7 m. Chiar nu am văzut. Sunt de vreo 40 de ani dar așa mare nu a fost”, spune un bărbat.