De: Anca Chihaie 02/10/2025 | 14:09
Cod roșu de ninsori și viscol pe Transalpina! Șoferii, sfătuiți să evite zona
Au început să apară ninsorile în România!  Circulația pe Transalpina, unul dintre cele mai frumoase drumuri montane din România, a fost întreruptă joi pentru a doua oară în această săptămână din cauza vremii rele.

Această măsură se aplică unui tronson al drumului, între kilometrii 34+800 și 59+800, care leagă stațiunea Rânca din județul Gorj de localitatea Obârșia Lotrului din județul Vâlcea. Autoritățile le transmit șoferilor să nu traverseze această zonă până când vremea se îmbunătățește, iar traficul va începe din nou doar după ce lucrătorii îndepărtează zăpada și asigură siguranța rutieră.

Este zăpadă pe Transalpina

În această zonă, echipele de intervenție lucrează deja cu două mașini specializate, dar vântul puternic și stratul de zăpadă complică munca lor. În ultimele zile, Transalpina a fost afectată de vreme extremă: vântul puternic, poleiul și ninsoarea au făcut imposibilă mișcarea în condiții sigure.

Circulația pe acest tronson a fost deja oprită anterior, până miercuri dimineața, pentru motive similare. Șoferii care au încercat să circule prin zona respectivă în acea perioadă au fost obligați să schimbe ruta sau să amâne călătoria.

„Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulaţia rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea)”, potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române

Meteorologii spun că vremea nefavorabilă nu se oprește doar la Transalpina. În munții județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, la înălțimi mai mari de 1.500 de metri, se așteaptă ninsoare abundentă, vânt puternic, cu rafale de până la 70-80 km/h.

Stratul de zăpadă poate ajunge între 30 și 50 cm, ceea ce înseamnă  pericol mare pentru cei care se avântă pe aceste drumuri și pentru infrastructura din zonele montane. În paralel, Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, un avertizare Cod roșu pentru ploi abundente în județele Dolj și Olt. Alte avertizări Cod galben și Cod portocaliu acoperă mai multe județe, mai ales pentru fenomene de vreme rea, cum ar fi vântul puternic, precipitații mari și condiții de instabilitate atmosferică. Aceste avertizări arată că vremea rămâne neașteptată și poate afecta și alte drumuri, nu doar Transalpina.

