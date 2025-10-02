Acasă » Știri » ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone

De: Anca Chihaie 02/10/2025 | 10:42
Un ciclon puternic format în bazinul Mării Mediterane aduce vreme extremă în mai multe țări din sud-estul și centrul Europei, generând precipitații abundente, intensificări ale vântului și posibile inundații. Iată în ce zone va fi cod roșu de ploi!

 Deși atenționările cele mai severe vizează sud-vestul țării, vremea instabilă va afecta treptat și alte regiuni. Zonele montane și subcarpatice vor primi cantități mai reduse de apă, dar vor fi totuși expuse la ploi persistente și vânt intens. În sud și sud-est, se așteaptă ca precipitațiile să fie mai răzlețe, însă valurile succesive de ploi și temperaturile în scădere ar putea crea disconfort accentuat.

În ce zone este emis cod roșu de ploi

În România, Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod roșu pentru ploi în județele Dolj și Olt, valabilă între 2 octombrie, ora 18:00, și 3 octombrie, ora 21:00. Potrivit estimărilor, în aceste zone se vor acumula cantități impresionante de apă, cuprinse între 100 și 110 litri pe metru pătrat, fapt care poate duce la creșteri de debite pe râuri și posibile inundații locale.

Acest episod de instabilitate atmosferică este generat de un ciclon mediteranean care se deplasează către estul și centrul Europei, afectând succesiv mai multe state. Fenomenele cele mai severe se manifestă deja în Grecia, Serbia și Bulgaria, unde cantitățile mari de precipitații au determinat instituirea unor alerte de cod roșu. În Croația, autoritățile au anunțat un cod roșu de vânt, deoarece rafalele depășesc 150 km/h, producând pagube materiale și perturbări în transportul maritim și rutier.

Situația meteo este complicată și în Italia, Croația și Muntenegru, unde au fost emise avertizări de cod portocaliu pentru ploi puternice. În aceste regiuni, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și, pe alocuri, de grindină. De asemenea, se așteaptă acumulări semnificative de apă în intervale scurte de timp, cu riscul apariției unor viituri rapide pe versanți și al inundării zonelor joase.

Evoluția ciclonului va continua să influențeze regiunea Balcanilor în următoarele zile, extinzând aria fenomenelor extreme în Kosovo, Macedonia de Nord, Albania și parțial în România. În zonele montane și submontane, dar și în unele regiuni joase din Serbia, Bulgaria și Macedonia de Nord, meteorologii anticipează că odată cu pătrunderea maselor de aer rece, ploile s-ar putea transforma treptat în ninsori. Această situație neobișnuită pentru începutul lunii octombrie ridică semne de întrebare asupra severității iernii care se apropie.

METEOROLOGII ACCUWEATHER ANUNȚĂ CĂ SE ÎNTOARCE VARA ÎN ROMÂNIA! DATA EXACTĂ CAND REVIN TEMPERATURILE PESTE 20 DE GRADE ÎN BUCUREȘTI

