Codin a vorbit despre ”botezul” fiicei lui la LOFT: ”Eu voi fi beat la o masă și…”

Codin Maticiuc va deveni tată, în luna aprilie a acestui an, iar bucuria i se citește pe față în fiecare moment. De când a primit marea veste, aproape că nu își mai încape în piele de fericire.

Cu toate că, în aceste zile, este ocupat până peste cap cu castingul pe care îl organizează pentru pelicula "Miami Bici", filmul pe care vrea să-l lanseze anul acesta, Codin Maticiuc și-a rupt din timpul său și ne-a acordat un interviu de-a dreptul spectaculos.

Nonconformistul Codin a făcut mărturisiri uluitoare, în exclusivitate. A vorbit deschis despre "botezul" fiicei lui la LOFT, dar și despre relația pe care o are cu femeia care-i va dărui o superbă fetiță, în luna aprilie, și pe care încearcă să o țină departe de ochii curioșilor.

Se pregătește pentru cel mai important rol

”Mi-am dorit să fiu tată de foarte mult timp, de la 23 de ani îmi doresc treaba asta și se va întâmpla în curând, Doamne ajută! Sper să fie bine, să fie sănătoasă. Vestea am primit-o la telefon. Am primit-o cu bucurie și cu emoție. A fost ca pe lucrul acela pe care-l aștepți. Când îți dorești ceva foarte mult și parcă nu mai vine, la un moment dat, când se întâmplă, aproape că nu îți vine să crezi”, ne-a mărturisit Codin Maticiuc.

”Mama copilului meu are același set de valori ca și mine”

„Mama copilului meu este o tipă pe care eu o consider foarte potrivită să fie mama copilului meu. Acest lucru pentru mine e foarte important. Pentru mine e important că ea are același set de valori ca și mine, este o femeie în regulă și așa mai departe. Pentru mine lucrurile sunt foarte, foarte importante. Există un numitor comun între noi doi și asta contează.

Noi am trăit la un moment dat o chestie, o poveste de dragoste frumoasă care a început cu mai mulți ani în urmă. Eu sunt ușor de cucerit, vă spun cinstit. Dacă îmi arată un picior, o gambă, mă ia capul imediat. Nu a fost greu să mă cucerească. Eu mi-am dorit foarte mult un copil, dar așa că… de câte ori am planificat, am încercat ceva, nu a ieșit și a venit așa din senin. Pur și simplu nu a fost o planificare, un stil cu calendarul. Nu, nu a fost planificat. Dar, când e să vină, vine”, ne-a mai spus Codin.

”O să merg cu ea la LOFT”

“Sper să-i chinuie pe toți așa cum m-au chinuit femeile pe mine. Pe mine m-au chinuit rău, frățioare! N-am nicio problemă, sper să-i terorizeze efectiv pe toți. Sigur, 100% o să merg cu ea (cu fetița lui, n.r.) la LOFT din mai multe motive. LOFT-ul o să existe și o să fie tot pe metereze și eu nu o să mă las de treaba asta cu cluburile. Când ea o să pășească timid, eu o să fiu beat la o masă. Clar, așa se va întâmpla”, a adăugat, cu sinceritate, Codin Maticiuc.

Codin și Flavia de la ”Neatza”, scurtă poveste de iubire

La mijlocul lunii noiembrie a anului 2017, Flavia de la ”Neatza”s-a afişat pentru prima dată la braţul lui Codin, la lansarea filmului „Hawaii”. Cei doi au stat împreună, au râs şi au vorbit pe tot parcursul filmului. În toată această perioadă, niciunul dintre ei nu a confirmat relaţia, însă totul era evident.

Apropiaţii celor doi povesteau că frumoasa blondă şi omul de afaceri se înţeleg de minune şi că se simt foarte bine împreună. Flavia şi Codin au petrecut Revelionul şi vacanţa în America şi relaţia lor părea extrem de serioasă, dar totul s-a terminat la fel de brusc cum a început. (NU RATA, AICI: S-A IUBIT CU FLAVIA, IAR ACUM CODIN MATICIUC I S-A CONFESAT LUI DANI)

