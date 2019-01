”Prințesa Instagramului” și-a sufocat iubitul în LOFT Atenție, filmări interzise minorilor!

Piți Jr. și Cristina ICH formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc. Chiar dacă, inițial, au încercat să își țină relația departe de ochii curioșilor, fiul titratului tehnician Victor Pițurcă și ”Prințesa Instagramului” au dat, ulterior, cărțile pe față și și-au arătat iubirea în văzul lumii. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini incendiare cu cei doi. Cristina ICH, alintată și Angelina Jolie de România, și-a sufocat iubitul în LOFT. Atenție, conținut interzis minorilor. (CITEȘTE ȘI: PLĂTITORUL A COMANDAT CINCI STICLE DE ARMAND DE BRIGNAC, APOI… A LUAT-O ”LA PACHET” PE CRUDUȚA!)

Weeekendul trecut, Alex Pițurcă și Cristina ICH, au fost întâlniți în unul dintre cele mai renumite cluburi de noapte din București, LOFT. Noul cuplu a ales să se distreze alături de mai mulți prieteni, printre care s-au numărat sexoasa Lexy, dar și fiul boss-ului de la LPF, Mario Iorgulescu.

Sărutări pasionale… la LOFT

Atmosfera incendiară din club și-a spus cuvântul, iar Cristina ICH nu a mai ținut cont de ochii curioșilor și a arătat ce sentimente are pentru Piți Jr. Când petrecerea era în toi, ”Prințesa Instagramului” și-a sufocat, pur și simplu, iubitul. Fără prea mari ezitări, Angelina Jolie de România l-a sărutat cu pasiune pe fiul lui Victor Pițurcă. Preț de câteva minute, cei doi au stat îmbrățișați, s-au mișcat pe ritmul muzicii și s-au sărutat mai ceva ca în filmele de dragoste, arătând tuturor că flacăra iubirii lor arde la intensitate maximă.

Mai mult decât atât, unii martori ne-au mărturisit că Alex Pițurcă și Cristina ICH ar avea planuri mărețe. În viitorul apropiat, cei doi ar intenționa să-și unească destinele în fața ofițerului de la starea civilă.

Frumoasa de la știrile sportive a rupt tăcerea

Prezentatoarea știrilor sportive a rupt tăcerea despre cuplul momentului în România. După ce bărbatul cu care a avut o relație timp de doi ani și jumătate s-a afișat pentru prima oară la LOFT cu "Prințesa Instagramului", Iulia Pârlea a făcut declarații.

”Din respect pentru familia lui, cu care am avut o relație minunată și care m-au primit cu brațele deschise în casa lor, nu vreau să vorbesc despre noua relație pe care o are Alexandru. Noi am avut o relație timp de doi ani și jumătate, acum el este fostul meu iubit și atât.

Alex nu mai există pentru mine. Timpul ne va arăta cât de serioasă este relația lor. Chiar nu contează dacă Alex m-a căutat sau mă mai caută. Este o problemă personală, care ne privește", a mărturisit Iulia Pârlea.

Cristina ICH a confirmat

„Imaginile vorbesc de la sine, în rest nu comentez”(..) „Am văzut ce a declarat. Nu mă bag între ei. Pe mine mă interesează prezentul, fiecare avem un trecut. Că va dura o lună, şase luni sau trei ani, asta ţine de fiecare. Nu stau să fac analiză pe text la declaraţiile altora”, a precizat Cristina ICH la un post TV, referindu-se la spusele fostei iubite a lui Alex.

Cine este Cristina ICH

Cristina ICH a devenit un adevărat fenomen, graţie frumuseţii ieşite din comun şi asemănării izbitoare cu celebra actriţă de la Hollywood Angelina Jolie. Într-un interviu, bruneta mărturisea că asemănarea între ea şi starul din SUA nu se datorează operaţiilor estetice, ci machiajului profesionist pe care îl poartă dinadins în fiecare pictorial pe care îl realizează.

Cristina ICH s-a făcut remarcată şi datorită stilului ei vestimentar, creionat după ultimele trenduri. Mereu o apariţie care atrage priviri admirative, superba brunetă are, în mod natural, mulți admiratori. În plus, este ex-partenera lui BRomania în filmulețele comice pe care comediantul le-a realizat în trecut.

