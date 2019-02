Codin Maticiuc, analiza bărbaților în funcție de emoticoane: ”N-are bani, dar îl iubeşte lumea şi-l trece pe caiet!”

Nonconformistul Codin Maticiuc a fost ”somat” să mai lase femeile în pace și să facă o analiză a bărbaților. Și chiar a făcut-o. Dar nu în funcție de statură, pectorali, inteligență, job sau ”aventuri galante”. Nu. Codin Maticiuc a făcut o analiză a bărbaților în funcție de… emoticoanele pe care aceștia le folosesc în mediul online.

Provocat de Sanziana Negru, ”şefă pe la Instagram la noi la București”. Codin Maticiuc a trecut la fapte, cu tot cu emoticoanele în cauză, iar ceea ce a rezultat puteți citi mai jos. „Mai lasă-ne, dragă, pe noi femeile şi mai zi şi de bărbaţi. Să ştim şi noi ce să luăm şi ce să evităm”, i-a spus Sânziana Negru lui Codin. Iar ”secretul” este devoalat.

”Dacă are : e băiat super ok. Băiat normal, old school, exact ce ai tu nevoie.

Dacă are şi : tot ok e. Mai metrosexual, ieşitor, îi place să iasă joi la Nuba singur, „cu băieții”. Te înșală rar şi niciodată cu prietena ta cea mai bună. Te poţi baza pe el şi își dorește familie mare. Gătește singur ce cumpără de la Mega, mult vegan şi gluten free. Fan Game of Thrones. O să renunțe şi la coupe şi o să își ia un van d’ăla să vă care pe toţi la munte. Inclusiv pe mă-ta.