Codruț de la Puterea Dragostei, primele declarații după despărțirea de Alexandra „Vorbea cu un alt băiat”

Codruț reacționează public, după ce Alexandra a declarat că s-au despărțit după finalul copetiție, motivând că tânărul se întâlnea cu o altă femeie. Codruț spune că nimic nu este adevărat, ba mai mult, că Alexandra ar fi fost cea care ar fi călcat strâmb.

Alexandra și Codruț s-au despărțit la scurt timp după ce s-a încheiat 3 Puterea dragostei. În timpul competiției, cei doi au trecut prin numeroase certuri, însă ulterior părea că relația lor este mai solidă ca niciodată. Tânărul chiar o ceruse în căsătorie și toți se așteptau să-i vadă la nuntă. Lucrurile nu au stat însă astfel, iar foștii concurenți și-au spus „adio’, spre dezamăgirea fanilor.

Fostul concurent a susținut că relația lor a început să scârțâie, după ce el ar fi descoperit că ea ținea legătura cu „un băiat din exterior’. Deși nu a vrut să ofere prea multe detalii, Codruț a menționat că bărbatul respectiv a fost la un moment dat și-n emisiune.

„Initial, supararile mele la adresa ei au inceput intr-o seara. Eu nu i-am luat telefonul niciodata la control sau chestii de genul. Au inceput intr-o seara cand am vazut ca ea pastra, intr-un fel sau altul, legatura cu un baiat din exterior, care a fost adus si-n emisiune, dar nu vorbesc despre el.Tinea legatura aproape zilnic.

Atunci am avut cu ea o mica cearta. De atunci a inceput sa scartaie treaba. Am trecut peste’, a povestit Codruț de la Puterea dragostei pentru wowbiz.ro.

De asemenea, discuțiile au continuat să apară pe sema faptului că bărbatul și-a dorit să iasă cât mai mult în oraș.

„Eu am venit acasa (la Oradea), joia. Si vineri, aveam un prieten care a facut accident cu motorul si m-am dus sa-l vad.

Ei nu i-a convenit ca eu am inceput sa ies pe afara, desi ii ziceam unde sunt, ii trimiteam poze. Ea mi-a zis sa stau acasa.

I-am zis asa: Nu-i destul ca am stat acolo un an, inchis, la Bucuresti am stat tot inchis in casa, am venit in Oradea, vrei sa stau tot in casa? Dar ce, sunt la puscarie? Asa i-am zis. Nicidecum cum a zis ea. A fost cearta aia…’, a mai spus el.

Codruț a declarat că nu a înșelat-o deloc.

„Initial, de la ea a pornit. Ea a cautat motiv de cearta, de la ea au pornit certurile. N-am inselat-o, cum a zis ea. Intr-adevar, la interval de patru zile am iesit in oras, m-am distrat intr-adevar, dar nu m-am pupat cu nimeni, nu am avut contact intim cu nimeni.

Asta s-a intamplat la patru zile dupa ce n-am mai avut treaba cu ea’, a mai adăugat Codruț în emisiunea „Totul despre Puterea Dragostei’.