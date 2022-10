Codul Muncii a fost schimbat! Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede drepturi suplimentare pentru salariați

Codul Muncii a fost schimbat! Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede drepturi suplimentare pentru salariați. Iată despre ce este vorba.

Modificările şi completările Codului muncii şi a Codului administrativ arată faptul că angajații din sistemul public vor putea efectua munca de la distanță, prin intermediul platformelor online, doar în anumite situații. Funcționarii publici vor putea lucra în regim de telemuncă, dar și de muncă la domiciliu, timp de cinci zile pe lună, fiind eligibili angajații din sistemul public care au copii mai mici de 11 ani, care au rude în îngrijire sau care au o stare de sănătate incompatibilă cu deplasarea la locul de muncă.

Actul normativ modifică şi completează Legea nr. 53/2003 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 în scopul transpunerii în legislaţia naţională a mai multor directive europene.

De asemenea, conform noilor prevederi, salariatul are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant ce îi asigură condiţii de muncă mai favorabile, dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin şase luni la acelaşi angajator. Angajatorul are obligaţia să-i răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

În plus, angajatorul va fi obligat să acorde, la solicitarea angajatului, un număr de cinci zile lucrătoare într-un an drept concediu de îngrijire a rudelor sau apropiaților din aceeași gospodărie care au nevoie de asistență. Acest concediu nu va fi inclus în concediul de odihnă anual şi va fi considerat vechime în muncă şi în specialitate, îngrijitorii beneficiind și de asigurare în sistemul de sănătate fără plata contribuţiei.

Neacordarea concediului de îngrijitor, salariaţilor care îndeplinesc condiţiile, va fi sancţionată cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Noi drepturi pentru salariații români

De asemenea, salariatul are dreptul de a absenta cel mult 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, ce fac indispensabilă prezenţa imediată a salariatului, în condiţiile informării prealabile a angajatorului şi cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului, mai prevede actul normativ.

Angajatorul şi salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenţă.

O altă prevedere nou introdusă se referă la obligaţia angajatorului de a acorda concediu paternal la solicitarea scrisă a salariatului, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 210/1999. Acordarea concediului paternal nu este condiţionată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului. Încălcarea acestei obligaţii se va sancţiona cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Potrivit legii, este interzisă concedierea salariaţilor pentru exercitarea mai multor drepturi, printre care dreptul de a fi informaţi în legătură cu locul de muncă, cu posibilitatea muncii în diverse locuri, funcţia, fişa postului, atribuţiile, durata concediului de odihnă, salariul de bază, durata muncii, condiţiile de muncă, durata de probă, precum şi dreptul la salarizare pentru munca depusă, la repaus, la egalitate de şanse, demnitate în muncă, securitate în muncă, acces la formarea profesională, protecţie în caz de concediere colectivă, de a adera sau constitui un sindicat.

De asemenea, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă nici pe durata efectuării concediului paternal şi a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa lor imediată.