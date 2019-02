O expoziţie inedită de păpuşi în costume populare, româneşti şi internaţionale, este deschisă pentru trei luni la Slatina. Peste 400 de exponate, în cea mai mare parte păpuşi în costume populare, poate fi admirată până la sfârşitul lunii aprilie 2019 la Muzeul Judeţean Olt. Sunt păpuşi aduse din toate colţurile ţării, foarte vechi. Unele au peste 50 de ani şi au costat la vremea respectivă cât o excursie. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă spune povestea lor unică. (VEZI ȘI: EA ESTE „MAMA PĂPUȘILOR”)

Expoziţia „Artă şi meşteşug în miniatură“ conţine obiecte lucrate manual şi comercializate, în comunism, îndeosebi către turiştii care ne vizitau ţara şi care plăteau sume frumoase pentru a pleca acasă cu suveniruri deosebite.

Cum au dispărut păpușile “comuniste”

Ani la rând au putut fi găsite şi în magazinele în care se comercializau produse artizanale, la preţuri care, însă, pentru românii de rând însemnau destul, dar şi în shop-uri, vândute pe valută. După 1990, în schimb, odată cu valul renunţării la tot ce ne lega de comunism, au dispărut şi aceste păpuşi. Cât de mult costau?

„Cât o excursie. O pereche de pantofi de piele costa 375 de lei, iar o păpușă din asta costa 700 de lei", spune Claudia Balaş, şeful Secţiei de Etnografie al Muzeului din Slatina.

Prin casele bunicilor

Colecţionarul celor peste 400 de păpuşi, Cristian Dumitru, din Bucureşti, spune că a investit o avere în această pasiune.

„Le-am cumpărat după ’90, pentru că în comunism erau foarte-foarte scumpe, nu-mi permiteam să le cumpăr atunci. După ‘90 lumea nu prea le mai aprecia, ele erau prin casele bunicilor şi e povestea când moare bunica, vin nepoţii, vând garsoniera şi cheamă femeia de serviciu: «Cât îţi mai dau, să mă scapi de astea?».

Sunt unele care costau peste 100 de lei, pentru că erau costume istorice – cu Ştefan cel Mare, cu muntenii… Cea mai populară şi cea mai vândută a fost căluşarul, eu am găsit-o de vreo 10 ori şi tot am luat-o, am zis – măi, poate fac o formaţie de căluşari. Muzeografilor de aici le-a venit ideea şi chiar au făcut-o, am înţeles că în zonă căluşul e foarte puternic", explică Cristian Dumitru, colecţionarul celor peste 400 de păpuşi.

Făcute ca să fie ţinute în vitrină

Acesta le-a cumpărat bucată cu bucată, la preţuri deloc mari – 10 lei, 20 lei, cel mult 50 lei, cu ani în urmă, însă astăzi produse similare se comercializează pe internet la preţuri considerabile. „O păpuşă ca aceasta costa în anii '70 în jur de 100 de lei, nu şi-o permitea oricine. Dacă mai ţineţi minte ce era suta, noi cu 100 de lei plecam la Braşov, mâncam, ne şi întorceam. Erau bani de-o excursie.

Puţini le cumpărau şi de fapt ele, odată cumpărate, nu erau date pe mâna copilului. Erau făcute ca să fie ţinute în vitrină şi astfel multe dintre ele au supravieţuit, datorită acestor ambalaje. În niciun caz nu sunt trecute în categoria de jucării. Au existat şi cataloage pentru export după care ne-am ghidat şi am început să bifăm piesă cu piesă. S-au făcut vreo 250-300 de modele, noi am reuşit să colecţionăm aproape 150. Ele erau făcute după cataloage aprobate de Muzeul Satului. Şi pentru că tehnologia era totuşi la nivel de ac şi aţă, erau făcute manual în anii '70, orice cusătură era făcută manual, de aceea şi costau atât de mult", a mai spus colecţionarul.

Cum a pornit pasiunea lui Cristian pentru păpuși

Cristian Dumitru spune de unde a pornit şi această pasune. “Neavând foarte multe jucării, aproape că mi le aduc aminte pe toate. Era, de exemplu, o rachetă care scotea scântei, mi-a adus-o naşul meu pe la 6 ani, o jucărie foarte interesantă şi sofisticată pentru acele vremuri, avea un mecanism cu piatră de brichetă care scotea scântei. Da, o jucărie foarte mare, un autobuz făcut la Metaloglobus, care imita un autocar de lux. I-am tot scris lui Moş Crăciun să mi-o aducă, dar nu ştiu cum s-a întâmplat că o dată mi-a adus o bicicletă, o dată altceva, şi n-am avut niciodată jucăria asta, mă jucam cu cele ale prietenilor mei. Dar mi-am îndeplinit visul, mi-am cumpărat-o cam pe la 40 de ani”, mai spune acesta.

Păpușile vor rămâne la Slatina până în luna aprilie. Cei interesaţi să vină să vadă expoziţia inedită plătesc un bilet în valoare de doi lei.