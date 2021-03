Coliziune fatală între un SUV și un camion. 15 persoane au decedat, iar alte 13 au avut nevoie de îngrijiri medicale

Un accident tragic, soldat cu mulți morți a avut loc în sudul Californiei. În urma impactului 15 persoane au decedat și alte 13 au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentul a avut loc pe o șosea din California, între un vehicul SUV și un camion încărcat cu pietriș. Impactul s-a produs în momentul în care SUV-ul a fost lovit de camionul încărcat cu pietriș, într-o intersecție în Imperial County, în sudul Californiei, aproape de granița cu Mexic. (CITEȘTE ȘI: ACCIDENT GRAV ÎN BRAȘOV! UN MICROBUZ CU 10 PASAGERI, ÎNTRE CARE ȘI COPII, S-A CIOCNIT CU UN AUTOTURISM)

În SUV se aflau 27 de persoane, au declarat autoritățile. Dintre acestea 14 persoane au murit pe loc și o alta la scurt timp după ce a ajuns la spital, a declarat Judy Cruz, șefa Camerei de Gardă de la El Centro Regional Medical Center.

Cei care au supraviețuit au fost transportați la două spitale din zonă, unii la secția ATI.

Un ofițer de la Poliția Autostrăzilor din California a relatat că SUV-ul a traversat o intersecție, ieșind direct în calea camionului. Autoritățile au demarat o anchet pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului.

VIDEO: SkyFOX shows aerial views of the wreckage from a mass casualty crash involving a semi-truck and an SUV carrying 27 people in Imperial County. Authorities say 15 people were killed and several others were injured. https://t.co/2RuTD34uMk pic.twitter.com/Xof8pRxI4p

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) March 2, 2021