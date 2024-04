Comuna din România care bate fără drept de apel București, Cluj, Timișoara sau Constanța. A devenit celebră și unică în lume pentru legenda lui Dracula

Care este comuna care este cea mai vizitată din țara noastră. Atrage sute de mii de turiști în fiecare an. Aceasta este una unică în lume și iubită de părinți în egală măsură.

Cu un flux constant de aproximativ un milion de vizitatori în fiecare an, această comună din România se distinge prin peisaje impresionante și atracții inedite. Iubirea pentru această destinație nu cunoaște granițe, atrăgând atât străini cât și români în egală măsură. Este un loc care pune în valoare frumusețea naturală a țării și care continuă să fascineze și să inspire vizitatorii din întreaga lume.

România abundă în peisaje spectaculoase, multe dintre acestea încă neexplorate de către propriii săi locuitori. Cu toate acestea, există destinații care atrag un număr considerabil de vizitatori, atât din interiorul țării, cât și din afara ei. Aceste locuri sunt apreciate la justa lor valoare de către turiști, indiferent de originea lor, ceea ce demonstrează bogăția și frumusețea pe care România le oferă lumii.

În anul 2017, Bran s-a impus ca fiind comuna cu cea mai mare atracție turistică din România, atrăgând un impresionant număr de un milion de vizitatori. Secretul acestei popularități remarcabile a devenit dintr-un brand devenit celebru și unic în întreaga lume: „Dracula”. Acesta este un magnet pentru călători de pretutindeni, atrași să descopere celebrele povești ale castelului și să pășească în locurile legate de legendarul „vampir”.

„Am vizitat cu drag județul Brașov. Am fost extrem de bucuros să mă întâlnesc cu primarul din Bran. Deține un record, Bran este comuna cea mai vizitată din Romania.

Mai mult decât atât, chiar autoritățile recunosc că România deține un potențial considerabil, însă acesta nu este valorificat în totalitate. Remus Borza, deputat independent, a subliniat necesitatea de a exploata resursele și posibilitățile pe care le avem la dispoziție.

„Putem generaliza, Romania brânza bună în burduf de câine. Evident că avem foarte multe lucruri pe care să le promovăm, dar, din păcate, nu am știut niciodată să ne marketăm. Iar din punct de vedere al turismului chiar avem și munte și mare și datini și tradiții și mănăstiri și delta unica în lume. Dacă am promova mai inteligent aceste valori naționale și turismul ar avea o altă pondere in PIB-ul României”, a transmis deputatul.