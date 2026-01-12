Acasă » Știri » Comunicat de presă. România la Monte-Carlo Historique 2026 – Țiriac Collection

De: Redacția CANCAN 12/01/2026 | 21:36
Echipa „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years” invită reprezentanții mass-media la conferința de presă de prezentare a echipei României care va participa la ediția 2026 a Raliului Monte-Carlo Historique.

  • Data: marți, 20 ianuarie 2026
  • Ora: 11:00
  • Locul: Țiriac Collection, Calea Bucureștilor nr. 289, Otopeni
  • Localizare (Google Maps): https://goo.gl/maps/ygSxBxS77So
  • RSVP: vă rugăm să confirmați prezența telefonic sau prin mesaj WhatsApp la numărul 0744 541 785, până la 19 ianuarie 2026
  • Invitat special: domnul Ion Țiriac

Participarea României cu cinci echipaje la această ediție aniversară marchează 90 de ani de la victoria istorică obținută în 1936 de pilotul român Petre Cristea la Raliul Monte-Carlo – singura victorie românească din istoria competiției.

La Monte-Carlo Historique 2026, România va fi reprezentată de următoarele echipaje și automobile istorice:

  • Adrian Anton Georgescu / Ștefan Marinescu – Renault 5 Alpine (1981)
  • Adrian Nicolau / Levente Kovács – Ford Escort Mk1 (1968)
  • Viorel Ognean / Florin Mitea – Ford Escort Mk2 (1976)
  • Alexis Bizzarilli / Ioan Plămădială – Fiat X1/9 (1979)
  • Călin Popescu-Tăriceanu / Radu Dumitrescu – Lancia Fulvia 1.3 S (1974)

În cadrul evenimentului vor fi prezentate detalii despre proiect, semnificația participării României la această ediție aniversară, echipajele înscrise și specificul competiției de regularitate.

Eveniment organizat cu sprijinul Gândul / ARCMEDIA, în calitate de partener media, și în parteneriat cu Retromobil Club România.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să consultați materialul de prezentare atașat – https://www.swisstransfer.com/d/cbe78892-ef92-47fc-ba97-f2408814665e

Cu considerație,

Echipa Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years

 

 

 

