(Comunicat) Noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova devine complet operational

De: Redacția CANCAN 19/12/2025 | 17:53
Aeroportul Internațional Craiova este, de acum, gata de decolare. Începând cu data de 20 decembrie 2025, noul terminal devine pe deplin operațional, toate zborurile Aeroportului Internațional Craiova urmând să fie operate exclusiv din această clădire modernă, concepută la standarde europene de siguranță, eficiență și confort pentru pasageri.

Prin inaugurarea noului terminal, Aeroportul Internațional Craiova își consolidează poziția de infrastructură-cheie pentru sud-vestul României, devenind o poartă aeriană modernă pentru județele Olteniei și pentru zonele transfrontaliere.

18 Decembrie 2025 – Evenimentul inaugural a fost conceput ca o îmbinare între solemnitatea instituțională și expresia artistică, sub tema „Noul terminal – începutul unei noi povești”.

Printre principalele momente artistice s-au numărat:

  • Moment muzical spectaculos la un pian suspendat al artistilor de la Piano Sky;
  • Imn la nai, interpretat de Alessia Vînturici, un moment simbolic de deschidere;
  • Momentul aerial dance, un spectacol vizual ce a transpus ideea de zbor în artă, susținut de Ruxandra Toma, Marlen Amironesei și Ana Maria Radu;
  • Momentul artistic Ana Munteanu – desen în nisip, un spectacol emoționant de aproximativ 20 de minute, care a ilustrat povestea și evoluția Aeroportului Internațional Craiova prin lumină, mișcare și creativitate;
  • Dezvelirea portretului lui George Gogu Constantinescu, personalitatea care dă numele noului terminal, un moment cu puternică valoare simbolică pentru identitatea și viziunea proiectului

După încheierea momentelor artistice și al discursurilor oficiale, cei peste 500 de invitați din toată regiunea Oltenia, inclusiv oficiali din administratiile din Bulgaria, Vidin și Belogradchik au fost întâmpinați la un cocktail de networking, organizat în spațiile noului terminal. Atmosfera a fost completată de colindători, care au adus un plus de emoție și spirit de sărbătoare evenimentului, precum și de un moment muzical susținut de un tânăr saxofonist, ce a creat un cadru elegant și relaxat pentru socializare.

Mesajele oficiale

În discursul său, Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, a subliniat importanța strategică a investiției pentru întreaga regiune Oltenia:

“Oltenia merită dezvoltare, Doljul merită să fie conectat la lume, iar oamenii acestei regiuni merită șanse egale. Și au fost, din fericire, câteva personae care au înțeles acest lucru și merită toată aprecierea noastră. Domnule președinte Sorin Grindeanu, ceea ce ați făcut este pentru oameni. Pentru cei care ajung mai repede la familia plecată în străinătate, pentru cei care călătoresc pentru studii sau în inters medical, pentru cei care au o afacere și aduc investiții în zona noastră, pentru cei care vin aici să ne descopere cultura sau pentru cei care explorează lumea și o fac cu ușurință de pe Aeroportul Internațional Craiova.”

Sorin Manda, directorul general al Aeroportului Internațional Craiova, a vorbit despre finalizarea unui megaproiect realizat în ciuda numeroaselor provocări și despre efortul unei echipe extinse care a crezut în potențialul regiunii:

“Nu vă imaginați cât de mult am așteptat acest moment și cât de copleșitor este pentru mine să vă văd în număr atât de mare, la finalul celui mai provocator proiect pe care mi l-am propus vreodată. Prezența dumneavoastră spune multe. Spune că acest proiect a fost așteptat, dorit și susținut. Astăzi nu inaugurăm doar un terminal nou. Astăzi închidem un megaproiect pe care ne-am ambiționat să îl ducem la capăt, în ciuda tuturor obstacolelor. Și nu au fost puține. Închidem astăzi un capitol greu și deschidem porțile de îmbarcare pentru o regiune de peste 4 milioane de potențiali pasageri. Din Dolj și până-n Olt și până-n Vâlcea și până-n Gorj și până-n Mehedinți. Și chiar dincolo de ele. Dacă astăzi avem acest terminal, este pentru că o echipă a ales să creadă că Oltenia noastră merită proiecte mari. Și bine făcute.

Și iată că ne aflăm acum în unul dintre cele mai sigure aeroporturi din Europa, datorită unor investiții atrase care nici măcar nu se văd, dar care aduc garanții de securitate pentru pasageri și bagaje, pe linia frontierei și a întregului obiectiv. Pentru că de fapt despre asta este vorba, despre a oferi pasagerului o experiență de siguranță și confort de la parcare și până la ușa avionului. Vă invit pe toți să veniți să zburați de la Craiova.”

În cadrul evenimentului au mai luat cuvântul reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai industriei aviatice și invitati de seama, precum: Sorin Grindeanu, Președintele Camerei Deputaților, Lia Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, Bogdan Mîndrescu, Preşedintele Asociaţiei Aeroporturilor din România, fiind evidențiat rolul colaborării instituționale și al viziunii pe termen lung în realizarea acestui obiectiv de infrastructură majoră.

