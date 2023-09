Concediu de coșmar pentru un turist român în Bulgaria. Ce a găsit în camera de hotel

Bulgaria este una dintre destinațiile de vacanță preferate de foarte mulți români. Stațiunile de pe litoralul bulgăresc sunt luate cu asalt în fiecare an de turiștii din țara noastră. Este și cazul unui bărbat care a ales să-și petreacă vacanța de vară pe litoralul din țara vecină. Prin intermediul rețelelor de socializare, el a oferit mai multe detalii despre condițiile dezamăgitoare din hotelul în care s-a cazat.

Și în acest an, foarte mulți români au ales să-și petreacă vacanța de vară pe litoralul bulgăresc. În ciuda faptului că serviciile oferite de hotelurile din țara vecină sunt renumite pentru calitatea lor, există și cazuri în care turiștii sunt total nemulțumiți.

Dezamăgirea unui român care și-a petrecut vacanța de vară pe litoralul bulgăresc

Un bărbat din România, care a ales să-și petreacă vacanța într-o stațiune de pe litoralul bulgăresc, a postat pe un grup public de pe Facebook întreaga sa experiență, total dezamăgitoare.

Șirul lung de neplăceri a început pentru turistul român încă de la primul contact cu hotelul în care s-a cazat. Mai exact, la recomandarea recepționerei, el a fost nevoit să urce, cu toate bagajele, pe scări până la etajul trei. Se pare că liftul avea probleme. O nouă surpriză neplăcută a avut-o în momentul în care a intrat în cameră. Mai exact, aceasta era extrem de dezordonată, de parcă ar fi fost lovită de un uragan. În plus, cablul de la televizor zăcea pe podeaua camerei, iar o priză era scoasă din perete. La televizor nu se vedea nimic, semnalul lipsind cu desăvârșire. Mai mult, apa la baie era rece și se scurgea peste tot. Aerul condiționat, care era extrem de vechi, nu funcționa, astfel că turistul român a fost nevoit să stea într-o căldură sufocantă în cameră. O nouă surpriză neplăcută a avut și când a deschis frigiderul, acesta fiind îngălbenit de vreme. Nici experiența culinară din țara vecină nu a fost pe placul bărbatului. În concluzie, acesta s-a declarat total dezamăgit de experiența trăită pe litoralul bulgăresc, preferând stațiunile de pe malul Mării Negre din țara noastră.

„Vacanță la bulgari. M-am dus la bulgari să nu mor prost. Era un „must have” pe care trebuia să-l bifez pentru că altfel râdeau și curcile din sat de mine că n-am ajuns acolo. Acolo unde tot românul cu capu’ în stratosferă se jură că-i mai ieftin și de o mie de ori mai mișto ca la noi. Acolo unde imaginea eclipsează conținutul pe principiul : „afară e vopsit gardul și înăuntru e leopardul” Așa că m-am dus și eu cu capu-n nori și așteptări de la impecabil spre perfect, dar brusc am căzut din stratosferă și visul făcut țăndări m-a trezit la betonul realității.

Dar s-o iau cu începutul. Ajung eu la hotelul cu cea mai ofertantă super ofertă (un fel de a 4-a roată la tricicletă) și aventura începe chiar de la recepție. Recepționera ne face check-in și când vede că ne îndreptăm spre lift intră brusc pe modulul „panică” și ne sugerează să urcăm pe scări că e mai bine! Bine, n-aveam ‘decât’ 2 valize, vreo 4 genți și 2 sacoșe și era doar etajul 3. Hai că nu-i chiar așa rău -mi-am zis în gând – putea să fie etajul 10 și atunci ce făceam?

În fine… ajungem sus și intrăm în cameră. Aici părea că tocmai se dăduse o luptă între un uragan și un taifun….cred că victorios a ieșit ciclonul ce a lăsat la vedere doar niște cearceafuri în formă de lebădă jumulită ce părea că-și ia zborul de pe pat. O priză atârna buimacă din perete, în timp ce cablul TV părea un șarpe anaconda încolăcit pe juma’ de cameră în așteptarea prăzii. Aveam senzația că abia aștepta să calc pe el ca să mă înhațe pe loc! Dar hei! Nu mă sperii eu de el, așa că îi ard două picioare în burtă și-l lipesc de perete. Buuun! Pe ăsta l-am rezolvat, mai rămânea priza. Lu’asta i-am dat un dos de palmă și a intrat singură în perete precum își bagă țestoasa capul în carapace. Am scăpat necurentat, așa că iau telecomanda și dau drumul la televizor. Na belea, iar am ghinion . TV-ul meu e marca „NO SIGNAL” că în afară de purici nu prindea nimic… Ehh, asta e …ce să mai zic… M-am consolat cu gândul că n-am venit la mare să mă uit la TV. Mă bag la duș și… surpriză: curgea doar apă rece… și când zic ‘curgea’ mă refer la toată baia nu doar la cădița de duș C’est la vie, dar las’ că nu-mi strică mie sejurul o scurgere înfundată! Și na, până la urmă așa îmi trebuie dacă nu umblu cu trusa de scule după mine ! ….

Coborâm la recepție, semnalizăm problema cu lipsa apei calde și ne tirăm spre plajă. Când ne întoarcem, întrebăm recepționera dacă a venit apa caldă. Răspunsul ei a fost promt și sublim: – „a venit apa caldă dar e rece! Ajungem înapoi în cameră și-un val de aer saharian ne-a pleznit în plex! Disperat, încerc să pornesc aerul condiționat (care l-am plătit separat) dar…nu funcționează…. Un indiciu că încercarea mea de a-l porni e în zadar era chiar cromatica lui exterioară – avea nuanțe ciudate de galben-maroniu-ruginiu, semn că era de pe vremea lui Michael Jackson. Hmm…cred că a fost mai bine că nu funcționa că poate îmi ataca naibi vreo 2 plămâni și alții nu mai aveam la mine. Pastelul ăsta tomnatic de culori l-am regăsit și în interiorul frigiderului…..

Spre seară am coborât pe faleză și am intrat într-un restaurant unde limba română era la ea acasă. Ospătarul era român și chiar amabil, iar boss-ul terasei stătea înfipt chiar lângă masa noastră și-și privea clientela și ospătarii (supușii) cu un aer imperial! Scruta orizontul localului de la cota 1.85-1.90 (circa și ceva) c-o infatuare suveran-împărătescă de neînțeles pentru un muritor ca mine…. Dar asemănările împărățești se cam termină aici, căci capul ras de jur-împrejur cu un de păr în vârf (gen castron) + tricoul „NIKE” și șlapii din solzi de crocodil te duceau lesne cu gândul la cocalarul parvenit (ceafa groasă de bulgar puteai să juri că-i marcă înregistrată de Ferentari sau Țăndărei). Nouă a reușit să ne strice seara, căci baritonul vocii lui ne-a agasat continuu simțul auditiv (de cel olfactiv nici nu mai zic…).

În fine, să mai zic că orice masă costă dublu față de România (dacă nu ai all inclusive) ? Că pentru orice suc, bere (mult mai proastă decât berea românească), înghețată etc… scoți, de fapt, din buzunar mult mai mulți bani decât în România ! Hai că mă opresc aici că ar fi prea lung textul și aș putea scrie un roman. Mai zic doar atât: avem o mare atât de frumoasă cu peisaje (i)reale desprinse parcă din basme, cu stațiuni de-o frumusețe idilică, cu Oameni ce știu să facă turism la malul Mării Negre (poate puțini, dar sunt!).

Vrei exemple concrete de pe litoralul românesc: Vila Mangata Eforie Nord- o locație excelentă, aproape de plajă, cu un raport preț -calitate și gazdă super amabilă. Sau garsonieră în Saturn -complex Sofia Residence administrată de Carmen Balăceanu, de nota 10 (zece) ! Și mai sunt… Da, știu, nu e totul OK în România, dar nici dincolo nu umblă câinii cu covrigi in coadă! Dar mie, sincer, îmi place faza aia când românul dă 50 de euro (250lei) pe o masă frugală în Bulgaria sau Grecia și pleacă flămând zice că e ok …și când dă aceiași bani în România și mănâncă și bea bine zice că e scump !…. Te salut, cititorule, oriunde te vei duce turist pe la țărmul Mării Negre, la noi sau la bulgari! Alegeri bune îți doresc!”, a scris bărbatul pe Facebook.

