Conceicao neagă criza de la CFR Cluj!

CFR Cluj a terminat nedecis, scor 1-1 duelul de pe teren propriu cu Astra Giurgiu din runda a XXIV-a a Ligii I, iar campioana arămas fără victorie în 2019.

Cu toate acestea, Toni Conceicao, antrenorul principal al ardelenilor, neagă criza evidentă prin care trece formația pe care o pregătește.

„Evident că ne doream ca victoria să vină, trecem printr-o perioadă grea. În meciurile cu Craiova și Hermannstadt am jucat bine, lucru care cu Astra nu s-a întâmplat asta. Jucătorii au fost nervoși din cauza lipsei rezultatelor. Nimic din ce am pregătit în această săptămână nu s-a văzut pe teren”, a declarat Antonio Conceicao, comentând și faptul că elevii săi au refuzat să intre în cantonament înaintea meciului: „A fost o decizie a grupului să nu ne întâlnim încă de vineri și să ne vedem azi. La echipă e o atmosferă bună, jucătorii au o relație bună, dar în fotbal se întâmplă lucruri și trebuie să fim uniți. La finalul jocului am văzut jucătorii care se îmbrățișau. Relația dintre jucători se bazează pe respect, iar dacă apar probleme între ei, trebuie să le rezolve în interior”.

Fără victorie în 2019, campioana rămâne cu un avans de doar trei puncte față de locul 2 pe care se află Universitatea Craiova. CFR are acum 48 de ppuncte în timp ce oltenii au acumulat 45 de puncte. Diferența la finalul rundei față de locul 2 s-ar putea reduce în condițiile în care FCSB va câștiga duelul pe care îl are de susținut în epilogul rundei la Chiajna, luni de la ora 20:00.

De partea cealaltă cu punctul câștigat, Astra a acumullat 36 e puncte și și-a consolidat locul 4 în Liga I.