Concurent de la Survivor, amenințat de producătorii Pro TV?! „Te băgăm la pușcărie”. Ce a urmat

Este vorba despre Gheboasă, concurentul de la Survivor România care a fost pe punctul de a fi eliminat din show-ul de la Pro Tv. Cântărețul a simțit că nu mai poate face față presiunii de la Survivor România, motiv pentru care ar fi încălcat anumiți termeni ai contractului.

Invitat în podcastul lui Jorge, fostul concurent de la Survivor România a vorbit despre presupusele amenințări pe care le-a primit din partea producătorilor de la Pro TV. Trapper-ul nu a făcut față condițiilor de pe insula din Republica Dominicană, dar nici stresului și dorului de casă. Faimosul a părăsit competiția după doar o săptămănâ, motivele fiind strict din punct de vedere personal.

Gheboasă, fostul concurent de la Survivor, a petreut 24 de ore în arest

Totodată, în fața lui Jorge, Gheboasă a comparat condițiile de la Survivor cu cele dintr-un penitenciar. Ba mai mult de atât, mai în glumă, mai în serios, fostul concurent ar fi preferat să fie în spatele gratiilor, măcar acolo ar fi avut ce să mănânce. De altfel, comparația nu este una întâmplătoare. Experiența din spatele gratiilor nu îi este străină, fostul ”Faimos” dezvăluind că, pe vremea când avea 16 ani, a petrecut 24 de ore în arest.

”Mi-au zis: “Băi, te băgăm la pușcărie, te dăm în judecată! Ce faci tu aici? Încalci regulile? Și am zis: “Du-mă, frate, în pușcărie că măcar ăia îmi dau de mâncare acolo, ești nebun? Mai primesc și eu o tigară, ceva, știi ce zic? E rău și în arest. Am petrecut 24 de ore în arest, la 16 ani și e rău. Am fost într-o discotecă și m-am bătut cu mai mulți acolo. Am stat 24 de ore, mi-au dat drumul și aia a fost. Am pățit tot felul de rele în viața mea”, a spus Gheboasă în podcastul ”Vorba lu` Jorge”.

Totodată, după ce s-a autodescalificat de la Survivor România, Gheboasă a fost aspru criticat de fanii show-ului. Cântărețul a mărturisit că a trăit prin stări și emoții pe care oamenii nu le pot înțelege din fața micilor ecrane.

”Treaba e că oamenii au putut să mă judece doar din canapea, nu au fost lângă mine să vadă ce simt cu adevărat. Am trăit niște emoții pe care nu le-am trăit niciodată. Mă gândeam acasă, simțeam că nu o să mai ies de acolo”, a spus Gheboasă în emisiunea lui Cătălin Măruță.

