Concurentul de la Insula Iubirii prins cu… substanțe interzise?! Imagini în timp ce trage dintr-o țigară marca Wiz Khalifa

Claudiu de la Insula Iubirii se jură că nu „fură”, dar l-am prins cu țigara în gură. Un nou scandal s-a desprins din emisiunea Insula Iubirii, iar de această dată protagonistul este Claudiu. Bărbatul a fost acuzat de fosta soție că ar avea probleme cu substanțele interzise, a negat acuzațiile acesteia, însă acum fanii emisiunii îl contrazic. Cum a fost surprins Claudiu?

Simona și Claudiu sunt cel mai nou cuplu intrat în competiție, ea-tehnician unghii, el- patron de studio de videochat. Încă de la început, cei doi au povestit că bărbatul are un copil dintr-o relație anterioară și că s-a despărțit de fosta soție chiar în timp ce ea era însărcinată. De asemenea, s-a precizat că acesta a rămas în relații bune cu cea de care a divorțat, însă adevărul avea să iasă în scurt timp la iveală.

(CITEȘTE ȘI: BĂRBAŢII CAD PE CAPETE LA INSULA IUBIRII! CUM A REACŢIONAT SIMONA, DUPĂ CE ŞI-A VĂZUT SOŢUL ÎN TANDREŢURI CU ISPITA)

Ei bine, după dezvăluirile făcute de Claudiu în cadrul emisiunii, CANCAN.RO vă prezenta și cealaltă parte de adevăr. Mai exact, în urmă cu ceva timp, fosta soție a lui Claudiu îi aducea acestuia acuzații grave. Concret, o domnișoară l-a postat pe bărbat pe un grup de dating, pentru a se interesa cine este, după ce l-ar fi cunoscut pe Tinder.

Ei bine, printre membrele grupului s-ar fi aflat și fosta lui Claudiu, adică mama copilului său, care nu s-a sfiit să spună adevărul despre bărbat și a dat tot din casă.

„E fostul meu soț. Fugiți cât puteți de el! Am divorțat fix acum 6 luni, deși eram însărcinată în 5 luni la momentul respectiv, pentru că am aflat că a cheltuit toți banii de ne-au rămas de la nuntă pe droguri și, colac peste pupăză, am aflat și de înșelat! FUGIȚI!”, a scris fosta soție a lui Claudiu de la ”Insula Iubirii”.