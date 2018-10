Connect-R, la momentul adevărului. Ce l-a marcat, în mod decisiv, în copilărie. Promisiunea făcută fiicei sale, Maya

Connect-R și Misha au împreună o fiică, pe nume Maya. La un post de televiziune, artistul a vorbit despre mai multe subiecte și a ținut să precizeze că va face tot posibilul în așa fel încât copilul său să aibă un trai liniștit și să nu-i lipsească absolut nimic.

(VEZI AICI: MISHA S-A PUS PE TREABĂ DUPĂ DESPĂRȚIREA DE CONNECT- R!)

Întrebat ce l-a marcat în copilărie, Connect-R a răspuns: “Sărăcia. Să știi că asta o văd ca pe un impediment. Faptul că o să aibă absolut tot ce are nevoie, eu îl văd ca pe un impediment. Cred că foamea te face să evoluezi, foamea te scoate din confort. Acuma, copilul meu are tot ce-i trebuie. Cu siguranță e mai deștept ca mine și o să gestioneze foarte bine tot…

Nu-l încarc cu lucruri grele de acum. Acuma trebuie să se bucure de viață, de viața de copil, să se joace. Seamănă cu mine fizic, altceva nu știu deocamdată, că e prea mică, dar cântă bine, are ureche muzicală. Dar de la mine nu știu ce a luat, habar n-am. Fizic a luat acuma, are ochii mei. Nimic n-a prea luat de la mama ei, fizic. Aaaa, gura, buzele, are buze frumoase”.

(CITEȘTE ȘI: INFORMAȚII NEȘTIUTE DESPRE DIVORȚUL DINTRE CONNECT-R ȘI MISHA)

Misha a devenit soția lui Connect-R în vara lui 2013

Misha, pe numele din buletin Mihaela Sotrocan, e o artistă din România. Ea s-a căsătorit civil cu Connect-R pe 24 iulie 2013, iar, în septembrie, 2014, ei și-au jurat credința și iubire în față Lui Dumnezeu. Când și-au unit destinele, el avea 31 de ani, iar ea, 22.

Nașii cuplului au fost Pepe și Raluca. Ștefan Mihalache, pe numele de scenă Connect-R, s-a născut pe 9 iunie 1982 în București. El este actor și artist de hip-hop, dance și pop, de etnie romă. Cei doi artiști au devenit părinți pe 25 ianuarie 2014. Fiica lor poartă numele Maya.

(NU RATA: Connect-R, prima apariție publică după anunțul divorțului! Cine i-a ținut de urât)

Din păcate, după patru ani de mariaj, Connect-R și Misha au divorțat în mare secret, respectiv în vara lui 2017. Anunțul despărțirii a fost făcut public în 14 august 2018, de cunoscutul cântăreț, pe contul lui de Instagram.