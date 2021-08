Consiliera lui Florin Cîțu, Mara Mareș, a încins atmosfera, pe litoral, cu trupul său! Sexy-politiciana are fund de braziliancă și nu se sfiește să-l arăte!

Numită în luna februarie în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Florin Cîțu, Mara Mareș se află în prezent într-o binemeritată vacanță, pe litoral, în stațiunea Mamaia. CANCAN.RO a întâlnit-o pe plajă, unde sexy-politiciana a încins atmosfera, cu formele care au transformat-o într-una dintre cele mai dorite femei. Vă prezentăm, în exclusivitate, ipostazele incendiare în care a apărut bruneta.

După ce s-a despărțit de handbalistul Iulian Stamate, Mara Mareș a fost extrem de rezervată și rar a mai apărut în public cu un bărbat. Este, însă, dreptul ei și nu merită, sub nicio formă, blamată. Până să-și oficializeze o nouă relație, mâna dreaptă a premierului Florin Cîțu se bucură din plin de viață. Nu oriunde, ci la Mamaia, stațiunea super tranzitată în această perioadă.

Imagini de senzație pe plaja din Mamaia

Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, Mara Mareș a atras privirile tuturor, grație siluetei de invidiat. Fundulețul ei, poate cel mai zburdalnic din politică, a fost în centrul atenției. Indiferent că a stat întinsă pe șezlong sau s-a aflat în picioare, cei aflați în zonă au fost cu ochii ațintiți pe posteriorul brunetei. Ce-i drept au avut ce admira, iar imaginile obținute de CANCAN.RO reprezintă dovada de netăgăduit.

(VEZI AICI: IUBIREA LOR CA DIN BASME N-A REZISTAT! DEPUTATA ”DEGEŢICA” A RUPT-O CU DONJUANUL DE LA ”NAŢIONALĂ”!)

Mare Mareș și-a protejat ochii cu o pereche de ochelari de soare, iar capul cu o eșarfă. Pe plajă, bruneta a fost relaxată și când a simțit nevoia a schimbat câteva cuvinte cu colegii de șezlong. A impresionat cu posteriorul bine lucrat, indiferent de poziție, care a fost sorbit din priviri de toți bărbații care au nimerit să se afle lângă ea. Și în acest an a demonstrat, încă o dată, că este, poate, cea mai sexy politiciană.

Cine este Mara Mareș

Mara Mareş (29 de ani) a fost aleasă deputat în legislatura 2016-2020. În 2017, a fost învestită a președinte al organizației de tineret a PNL. În februarie 2021, Florin Cîţu a numit-o în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului, decizie publicată în Monitorul Oficial.

“Am 26 de ani şi m-am născut în Făgăraş, unde am locuit până la 16 ani, iar în 2008 am avut şansa de a pleca la studii în Marea Britanie. Am studiat timp de doi ani la Colegiul St. Clare’s din Oxford, am absolvit Bacalaureatul internaţional, apoi au urmat patru ani la King’s College London, unde am studiat Studii Europene şi Internaţionale, un an pe care l-am petrecut la Madrid cu program Erasmus, unde am studiat ştiinţe politice în limba spaniolă. Masteratul l-am urmat la University College of London, Politici Publice Europene. Am revenit în România cu gândul de a face ceva pentru ţara mea”, se descrie Mara Mareș.

(NU RATA: AM AFLAT CEL MAI MARE SECRET AL SEXY-PNL-ISTEI DE PE LISTELE DE DEPUTAŢI)