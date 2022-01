Constanța Șuiu are nevoie de ajutor! Femeia este grav bolnavă: „Nu știu la cine să mai apelez”

O femeie din comuna Vulturești are nevoie mare de ajutor. Constanța Șuiu, în vârstă de 52 ani, a fost diagnosticată cu grad de handicap accentuat și trebuie să facă urgent o intervenție chirugicală la colon. Costurile se ridică la 8000 lei, însă sunt cu mult peste veniturile familiei.

Voluntarii Asociației „Solidar” s-au implicat în caz şi au luat legătura cu medicul care se va ocupa de intervenţia Constanței Șuiu. Aceştia au o veste bună, mai exact, intervenţia poate fi făcută luna aceasta, însă femeia nu îşi poate permite costurile operaţiei.

Voluntarii au lansat un apel de strângere de fonduri, însă până acum nu s-au strâns decât 400 lei.

„Nu știu la cine să mai apelez și cum să fac ca să strâng acești bani. Domnul doctor mi-a spus că, dacă nu mă operez, există riscul să mi se agraveze starea. Îi rog pe toți cei care ar putea să mă ajute să o facă, sunt convinsă că Dumnezeu îi va răsplăti înzecit pentru ajutorul acordat”, a declarat Constanța Șuiu pentru vremeanoua.ro.

Întervenția chirurgicală va avea loc la Clinica Arcadia din Iași, acolo unde femeia a mai fost internată și ţinută sub supraveghere.

„În această perioadă, se află sub regim alimentar așa că nu are nevoi prea mari în acest sens. Stresul ei mare e legat de problemele de sănătate. Reamintesc că are nevoie de o intervenție chirurgicală la colon. Cu cât o face mai repede, cu atât șansele de vindecare sunt mai mari. Anul trecut nu s-a putut opera în spitalele de stat din cauza pandemiei. A mers la Clinica Arcadia din Iași. I s-a făcut o primă intervenție chirurgicală la colon. Anul acesta însă boala a recidivat. În firescul lucrurilor, același medic ar trebui s-o opereze. Am discutat și noi la Clinica Arcadia. Intervenția se face imediat ce se achită tariful-peste 7000 lei. Cum doamna Șuiu are un venit de 375 lei/lună, are nevoie de ajutor. Să nu uităm ce ne spunea Mitropolitul ortodox Antonie de Suroj: . Cei care ați înțeles aceste vorbe, poate veți înțelege și disperarea d-nei Șuiu Constanța care luptă cu disperare pentru viața ei” , a declarat președintele Asociației „Solidar”, Ionel Popa.

Cei care doresc să ajute acest caz, pot face donații în contul femeii, deschis la BCR – Șuiu Constanța deschis la BCR, cont IBAN: RO41RNCB0262053235940005.

Firmele și/sau persoane fizice pot dona prin intermediul Asociației „Solidar” în contul IBAN: RO95BTRLRONCRT0225705501, deschis la Banca Transilvania. Titular cont: Asociația „Solidar”, CUI: 32379418.

Sursă foto: vremeanoua.ro