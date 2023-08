Continuă scandalul anului în muzica populară. „Era la naftalină!” Cuvintele dure aruncate

Continuă scandalul anului în muzica populară. Cel mai probabil din cauza unui conflic mocnit, Angela Rusu și Saveta Bogdan au ajuns să-și adreseze cuvinte jignitoare și să-și critice experiențele profesionale.

După ce a stat o perioadă în America, Saveta Bogdan a revenit în România, însă nu a avut parte de o primire tocmai prietenoasă, cel puțin nu din partea colegei sale, Angela Rusu. Nici bine nu a pășit pe meleagurile românești că a și simțit nevoia să-i transmită un mesaj Angelei Rusu, cea care a spus despre ea și Elena Merișoreanu că sunt două artiste fără talentat.

Reamintim că la începutul lunii august, în emisiunea lui Cătălin Măruță, Angela Rusu a fost întrebată care este topul artistelor mai puțin talentate din România. Răspunsul cântăreței avea să pornească un adevărat scandal în muzica populară: ”Elena Merișoreanu nu are talent. Al doilea nume e Saveta Bogdan”, a spus Angela Rusu.

Saveta Bogdan continuă scandalul cu Angela Rusu

Saveta Bogdan susține că la mijloc ar fi vorba despre o strategie de marketing, nu tocmai corectă, prin care Angela Rusu încearcă să denigreze mai multe artiste din muzica populară.

În altă ordine de idei, interpreta nu înțelege de unde până unde asocierea ei în acest scandal, motiv pentru care a ținut să-i transmită Angelei Rusu că nu are nevoie de niciun fel de simpatie din partea ei, motiv pentru care consideră că nu este cazul nici măcar să-i pronunțe numele.

”Nu cred că a zis cu răutate. Cred că a vrut să își facă reclamă, că era cam la naftalină. Nu mă așteptam din partea ei, că ea e frumușică… Dar asta cred, că a vrut să vorbească lumea de ea! Eu am fost anunțată încă de dinainte de a mă întoarce acasă din America, că ne-a vorbit această femeie. Dar eu nu vreau să îi pronunț numele, pentru că nu vreau să-i fac firmă. Probabil că asta a vrut! În primul rând, ea nu este la nivelul meu. Eu am o carieră de 60 de ani, am atâtea CD-uri, plăci care se făceau cu Electrecordul, zeci de plăci am. Am mari, am mici, am 7 CD-uri, plus că eu am înregistrat cu mulți tineri. Eu îi ajut. Care apelează și vrea să facă un duet cu mine, eu îi ajut. Am rămas interzisă să aflu ce a declarat această femeie. Sunt tare mâhnită. Ce treabă are ea cu mine?

S-a lăudat că eu și cu Merișoreanu nu suntem așa de talentate, dar ea ne iubește așa cum suntem. Păi, avem nevoie să ne iubească ea pe noi? În primul rând, eu am 70 și ceva de ani, ea nu a împlinit 50. Dacă ei nu-i place de mine, ei bine, să afle că nici eu nu o plac pe ea, că nu e talentată. Nici ea nu e talentată. Și cu asta basta! Dar piesa pe care o cântă, linia melodică este a unui mare cântăreț de la Bistrița Năsăud, colegul meu de breaslă. Tu ce șlagăr ai, măi femeie?’, a declarat Saveta Bogdan, pentru viva.ro.

Pe lângă cele declarate de Angela Rusu în emisiunea lui Cătălin Măruță, Saveta Bogdan o acuză pe colega ei și de faptul că ar fi vorbit urât despre alte colege din muzica populară, printre care Sofia Vicoveanca, Laura Lavric și Nicoleta Voica.

”Păi, a vorbit de Sofia Vicoveanca. Auzi, că este expirată… M-au sunat oamenii și mi-au spus. Cum poți să spui așa ceva? Când femeia aceea a jucat în filme, scrie poezii, a lansat melodii… A mai vorbit urât de Laura Lavric și de Elena Merișoreanu. Nu știu ce are această ființă cu mine, cu colegele mele. Păi, ea vorbește de Nicoleta Voica, că nu vorbește cu fiica ei… Păi ce se bagă ea în familia ei? E treaba ei. Nicoleta Voica a fost cea mai apreciată artistă din România la americani. A cântat toate genurile muzicale. A cântat sârbește pentru sârbi și singura dintre noi care a fost cea mai apreciată în America.

Eu am stat acum trei luni în America și mi-au cerut oamenii cântece de la Nicoleta Voica, Laura Lavric, de la Sofica, de la Merișoreanu… Colega mea, Elena Merișoreanu, despre care a spus ca și despre mine, că nu este talentată; este o femeie frumoasă. A fost Miss în Italia, cu ani în urmă, are piesele ei… Cum poți să vorbești așa urât despre niște persoane? Eu nu înțeleg ce a fost în capul ei. Mi s-a spus că Măruță i-ar fi spus: ‘Cum poți să vorbești așa de doamna Saveta? Nu te mai primesc în emisiune… Îmi aduce plăcintă de câte ori vine la noi. Elena Merișoreanu îmi aduce țuică…”, a mai declarat Saveta Bogdan.