Copiii Andreei Esca s-au „ciondănit” mereu sub brad, de sărbători! Alexia Eram: ”Lui i-a luat telefon și …” + Trei mese de Crăciun

Crăciunul constituie un bun prilej de reunire cu cei dragi și depănat amintiri dintre cele mai marcante. Este și cazul Alexiei Eram, cea care a oferit un interviu cât se poate de animat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Fiica Andreei Esca a rememorat perioada copilăriei, când Moș Crăciun era mai darnic cu fratele Aris decât era cu micuța fashionistă de la acea vreme, care primea preponderent haine. Acum situația s-a schimbat drastic, Alexia și Aris având o relație extrem de bună, susține influencerița.

Alexia a mai mărturisit că trebuie să se împartă pentru ca toată lumea să fie mulțumită. O masă festivă se face în România, una în Franța, iar cea mai încărcată de bucate și emoție are loc la Iași. Mario își face timp pentru iubită și familie, ca mai apoi să plece la concertele de Revelion, multe la număr, unde Alexia îl însoțește an de an.

Alexia Eram își ia în serios rolul iubitei de artist, mai ales de sărbători: „Facem compromisuri!”

CANCAN.RO: Cum erau darurile când erați mici, acum mai există daruri de la părinți sau vi le faceți singuri?

Alexia Eram: Totdeauna facem bradul pe 24, în ajunul Crăciunului, toți în familie. Sau pe 23, depinde dacă mergem și la bunicii din Franța.

Facem tot timpul o masă aici cu bunicii din România, o masă cu bunicii din Franța și ulterior eu o masă cu socrii din Iași. Așa că mă împart în trei locații diferite. Și acum părinții ne fac daruri de Crăciun, dar și eu lor, asta e diferența.

CANCAN.RO: De Revelion mă gândesc că nu ești împreună cu Mario, că are o grămadă de concerte?!

Alexia Eram: De șase ani și jumătate fac Revelionul ori lângă scenă, ori într-o dubă, ori la un concert. Facem compromisuri. Sau pot să îl fac și cu prietenii noștri și el vine după, dacă are concert undeva aproape, depinde. Asta e viața de artist.

Frate, frate, dar cadoul e cadou: „M-am enervat odată că a primit un telefon!”

CANCAN.RO: Toată lumea te întreabă despre relația cu Mario, dar nimeni nu te întreabă despre relația cu fratele tău. De Crăciun există cearta pe cadouri «ai primit mai mult, ba nu, tu ai primit mai multă ciocolată». Care e relația cu fratele tău și cum vă înțelegeți?

Alexia Eram: Acum este mult mai bine. Într-adevăr când eram mici ne certam foarte des. Acum ne înțelegem mult mai bine, mai ales că ne vedem și mai rar și atunci ni se face dor unul de celălalt.

Și cu cadourile, da, întotdeauna a fost chestia asta «tu ai primit mai mult!». Eu primeam de obicei mai multe haine. Eu m-am enervat odată că a primit un telefon și eu la vârsta lui nici nu aveam telefon.

Dar acum suntem bine, eu îi fac lui cadouri. Mint, și el îmi face cadouri și eu îi fac cadouri.



