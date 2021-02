Copilăria dureroasă îndurată de un cunoscut manelist de la noi. A trăit la casa de copii, după ce tatăl său l-a snopit în bătaie

A trecut printr-o dramă greu de descris și a dus o copilărie pe care niciun om nu și-o dorește. Ticy, căci despre el este vorba, a dus o luptă grea, dar într-un final a ieșit învingător.

Ticy este unul din maneliștii din generația tânără a cărui carieră, dar și viață au fost presărate cu de toate. Artistul nu se poate lăuda cu cea mai fericită copilărie, căci și-a petrecut mulți ani la orfelinat, iar din cauza problemelor de sănătate, a fost operat de nu mai puțin de 17 ori.

Mai mult, manelistul a fost snopit în bătaie de propriul tată

Ticy a povestit că deși a copilărit la casa de copii, măcar a fost liniștit, căci la el în casă se petreceau lucruri dramatice: artistul a fost bătut cu bestialitate de propriul tată.

„Am trecut prin perioada asta foarte grea pentru mine. Eu nu mai făceam sport la un moment dat și m-am îngrășat. Stând în studio foarte mult și lucrând nu mai făceam mișcare și automat am început să fiu afectat. A contribuit și alimentația. Aveam dureri și sângerări, am amânat și când am ajuns la doctor acesta s-a mirat și mi-a zis că am o afecțiune specifică unui om de 80 de ani. Medicul mi-a zis ce trebuie să fac, am avut încredere în el și am respectat ce mi-a zis și uite că m-a făcut bine”, a dezvăluit Ticy.

„Să spunem că a fost o copilărie fericită (n.r.: faptul că a locuit la casa de copii), dacă eram acasă, nu mai era o copilărie fericită. Ai mei s-au despărțit, s-au certat, s-au bătut. Aveam șapte ani, cea mai multă bătaie eu o luam” a mărturisit Ticy, la emisiunea „Agenția VIP”, acum ceva timp.

„Da, de la tata luam bătaie. Fratele meu mai mare, dacă nu se mai înțelegeau și s-au despărțit, m-a luat la o fundație de copii. adică, nu am fost pe străzi. A fost o viață bună, aveam vacanțe, mâncare bună. Da, mi-au lipsit părinții. (…). Acum ținem legătura, vorbim. (…)”, a mai povestit Ticy