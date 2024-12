Corina Băcanu, prezentatoarea de radio de la Kiss FM, dezamăgită de experiența din Laponia: ”De ce ați venit? De proști!”

Tot mai mulți turiști vor să se bucure de o vacanță în Laponia, asta pentru că este cunoscută și drept țara lui Moș Crăciun. Chiar dacă așteptările sunt mari, de multe ori se poate întâmpla ca realitatea să fie alta, de fapt. O jurnalistă din România a rămas cam dezamăgită!

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că este vorba despre Corina Băcanu Călărașu, prezentatoare de radio la Kiss FM. Jurnalista a postat pe rețelele de socializare un videoclip recent în care a vorbit despre experiența pe care a avut-o în vacanța din Laponia. Puțini se așteptau la asta!

Potrivit dezvăluirilor făcute pe Instagram, jurnalista a mers în vacanță alături de familia ei, asta pentru că era convinsă că se va bucura de o experiență de neuitat, mai ales pentru că a văzut cât de promovat era locul de mulți influenceri din România. Corina Băcanu Călărașu a descris totul ca pe o „țeapă”. Ba chiar mai mult, copilul ei voia înapoi acasă, la București.

„Eu sunt friguroasă. Poate și fiindcă mă adormea maică-mea când eram copil în geacă, fular și căciulă. Dar am crezut în prima harneală, aia cu “nu există vreme rea, doar haine nepotrivite”. A doua harneală în care am crezut, a fost imaginea Laponiei vândută pe Insta. În realitate, Satul lui Moș Crăcilă din Rovaniemi e un târg de Crăciun ca la Viena, varianta Urziceni.Laponia e prima țeapă pe care o iau de pe Instagram. Apropo, copilul, care nu crede în Moș, nu a crezut niciodată, a fost primul care a zis că vrea înapoi acasă, la București. Mai avem de stat 4 zile.Și pentru el am venit. De fapt, am venit de proști”, a scris Corina Băcanu Călărașu.