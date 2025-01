Corina Ungureanu a ajuns de nerecunoscut. Cum s-a transformat trupul ei, la 15 ani de când s-a retras din gimnastică

Viața de sportiv de performanță este una dintre cele mai dificile, plină de sacrificii și eforturi continue. Antrenamentele riguroase, disciplina alimentară și renunțările personale sunt doar câteva dintre provocările pe care le presupune drumul către excelență. Corina Ungureanu, una dintre cele mai apreciate gimnaste din România, și-a dedicat copilăria și tinerețea acestui sport, iar acum, la 15 ani de când s-a retras din gimnastică, transformarea sa fizică este evidentă.

Fosta campioană mondială a rămas un model de ambiție și echilibru, însă, după retragerea din sportul de performanță, corpul ei a trecut prin schimbări semnificative. Astăzi, Corina Ungureanu arată complet diferit față de perioada în care cucerea medalii pentru România, iar imaginile recente o arată într-o ipostază naturală și matură, dar și atentă la stilul de viață.

Corina Ungureanu a fost una dintre gimnastele de aur ale României, activând în gimnastica de performanță între anii 1993 și 1999. Alături de echipa națională de gimnastică artistică, ea a câștigat două titluri mondiale și a devenit un nume de referință pe scena sportului internațional. Însă succesul a venit cu multe sacrificii, inclusiv regimuri alimentare stricte care erau menite să mențină sportivii la greutatea ideală pentru a evita accidentările și pentru a executa exercițiile în siguranță. Fosta sportivă a vorbit deschis despre dieta pe care trebuia să o urmeze în perioada gimnasticii de performanță.

Tot ea a demontat mitul conform căruia gimnastele sunt nevoite să se înfometeze. De asemenea, în ciuda regimului strict, gimnastele aveau voie să mănânce un anumit tip de dulce: ciocolată simplă cu lapte.

„Sportivele nu se înfometează, dar există zile, perioade foarte scurte când o adolescentă gimnastă nu poate pierde în greutate, dar antrenamentele trebuie făcute. Atunci fiecare alege ce vrea să facă. Îmi duc exercițiile cu 2 kg în plus, ceea ce este foarte greu, sau am grijă ce mănânc și mă pot antrena la parametrii buni. Depinde de fiecare ce vrea de la acest sport și este valabil pentru orice gimnastă de oriunde.”, a continuat aceasta.

După ce s-a retras din gimnastică, Corina Ungureanu a trecut printr-o perioadă dificilă de adaptare. Astăzi, campioana recunoaște că este atentă la greutate și la stilul de viață:

„Dieta după performanță a fost înfometare clară. Am pus 10 kilograme în câteva luni, iar corpul a avut nevoie de un an ca să se adapteze la noul stil de viață, fără sport. Am revenit la greutatea cu care m-am retras din gimnastică în doi ani de zile. A fost mai greu ca în gimnastică și da, după 32 de ani, e și mai dificil. Acum sunt atentă în permanență, îmi controlez greutatea, dacă nu zilnic, atunci la două zile. Mă îngraș repede și pierd greu, dar încerc să stau pe linia de plutire.”, a mai spus campioana, pentru sursa citată.