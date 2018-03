Cornel Dinu, aproape de a-i convinge pe Mircea Lucescu și Ion Țiriac să se implice la Dinamo!

Cornel Dinu susține că e aporoape de a-i convinge pe Mircea Lucescu și Ion Țiriac să se implice la Dinamo!

Legenda lui Dinamo, Cornel Dinu, a declarat că a avut o întrevedere cu Mircea Lucescu și că acesta ar fi tenntat să se alăture propeictului suporterilor de a-i salva pe „câini” șși de a pune umărul la redresarea trupei sin Șoseaua Ștefan cel Mare.

„Ideea respectivă a fost lansată mai de mult, de nişte suporteri ai lui Dinamo. Am văzut proiectul, cu această participare a unor socios în conducerea clubului, fără a-şi impune punctele de vedere. Şi eu am fost la început sceptic legat de intenţia acestor băieţi. M-am declarat un partizan al acestei idei, aparent năstrusnice pentru România. Apreciez ce s-a întâmplat la Dinamo până acum, inclusiv ce a încercat să facă Negoiţă. Este firesc să ne gândim la o astfel de acţiune, în pas cu ce se petrece în lumea civilizată. Am vorbit cu Mircea Lucescu. Este un dinamovist pur sânge, doreşte să participe, dar mi-a spus că are rezervele lui faţă de ce s-a întâmplat în România. A zis că atunci când va reveni în ţară va analiza proiectul şi dacă va constata că e spre binele lui Dinamo va participa”, a declarat Cornel Dinu la Digi Sport.

„Procurorul” susține că sunt șanse mari ca noului proiect să o se alăture și Ion Țiriac, un simpatizant al „alb-roșilor”.

„Vom avea o discuţie şi în acest sens cu Ion Ţiriac, care simpatizează Dinamo, iar la finalul anilor 90 chiar a vrut să preia echipa. N-am vorbit deocamdată, dar vom avea în viitorul apropiat o discuţie cu domnul Ţiriac. Paşii adevăraţi au pornit deja. Cei care suntem legaţi de acest concept avem diferite contacte cu oameni din toate categoriile. Nu evit să spun că sunt oameni potenţi, care au dovedit că se poate face profit şi fără încălcarea legii. Avem răspunsuri pozitive de la oameni capabili, cu societăţi cu profituri”, a mai spus Cornel Dinu, pentru sursa citată.

„Alb-roșii” caută investitor, după ce Ionuţ Negoiţă a anunţat că nu va mai investi şi că este dispus să cedeze pachetul majoritar de acţiuni.