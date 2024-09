Cornel Ilie a refuzat să facă sport de performanță, dar a devenit dependent de… Motivul pentru care s-a apucat, serios, de tenis!

Cornel Ilie și-a descoperit pasiunea pentru tenis în copilărie, dar nu a vrut o viață plină de restricții și antrenamente, cum au sportivii de performanță. A dat tenisul pe muzică, iar anul acesta va celebra 3 decenii de la primul concert alături de trupa Vunk. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artistul ne-a povestit că s-a reapucat de tenis în urmă cu mai bine de 2 decenii, sport care îl ajută să se mențină, dar și care i-a facilitat întâlniri memorabile cu sportivi și artiști pe care îi admiră și care practică de plăcere sportul alb, exact ca și el.

Afinitatea lui Cornel Ilie pentru tenis l-a determinat, în 2002, să intre pe teren și să se antreneze. Nu a fost doar un entuziasm de moment, drept urmare de mai bine de 2 decenii îți alocă timp pentru această pasiune.

Cornel Ilie: „Am fost o săptămână într-un cantonament și de atunci m-am mai trecut pe acolo vreo 15 ani”

CANCAN.RO: Cum ai reușit să îți aranjezi agenda astfel încât să ajungi la Happy Cinema, la proiecția specială a filmului “Anul Nou care n-a fost”?

Cornel Ilie: În primul rând știu de invitația asta de vreo săptămână, am tot auzit despre filmul ăsta. Sunt curios de tot ce se întâmplă în filmele românești. Culmea este că încep un podcast care se numește “Ai puțin timp” și atunci întrebarea asta vine la fix cum de mi-am făcut timp. Asta este și ideea podcastului că pentru lucruri la care chiar vrei să ajungi sau lucrurile care vrei să ți se întâmple îți găsești timp și îți faci.

CANCAN.RO: De-a lungului anilor, pentru ce ai regretat că nu ți-ai făcut timp?

Cornel Ilie: Poate că aș retrăi puțin din perioada liceului, pentru că în liceu cred că poți să ai mai multe vieți și eu am trăit-o doar pe aceea în care am fost mai mult în afara liceului decât cea din interiorul liceului. Eram și cu muzica, aveam trupă de pe atunci, fiind și începutul anilor ’90, apropo și de filmul din seara asta, că eu am început liceul exact în ’90. Am fost prima generație după Revoluție și a fost așa o perioadă de entuziasm și fiecare încerca să-și găsească, nu știu, părțile pe care să iasă așa în lume și atunci începusem și ceva cu Televiziunea Română. La liceu nu prea am fost, adică mergeam la orele importante și poate mi-ar plăcea acum să retrăiesc și o altă parte a liceului, dar nici liceul nu-mi oferea de fapt să mă țină acolo foarte mult. De altfel nu prea mă plâng, tot ce am vrut să fac am cam făcut.

CANCAN.RO: Observam că ești pasionat de sport, mai precis de tenis. În ultimii 20 de ani joci la nivel profesionist.

Cornel Ilie: Cam așa, da.

CANCAN.RO: Regreți că nu ți-ai urmat această chemare? În copilărie tatăl tău juca tenis de plăcere.

Cornel Ilie: Am descoperit pasiunea legată de tenis la tata, el juca juca zilnic cu niște prieteni. Aveam vreo 8-9 ani. Atunci am încercat pentru prima data să joc și tocmai pentru că am încercat să joc atunci la un nivel cât de cât serios, la un club, am fost o săptămână într-un cantonament și de atunci m-am mai trecut pe acolo vreo 15 ani.

De ce s-a reapucat Cornel Ilie de tenis: „Nu eram mulțumit de cum arătam”

CANCAN.RO: Dar ce te-a speriat, de fapt?

Cornel Ilie: Disciplina fizică, programul foarte strict, exercițiile fizice foarte stricte. Era clar că nu sunt pentru mine. Mi-ar fi plăcut să joc tenis, dar n-aș fi putut să am viața asta de sportiv profesionist, care presupune tot timpul același program, cam aceleași lucruri pe care să le faci zilnic. Înseamnă foarte multă rigoare, nu lasă deloc loc de interpretări. Și mie îmi place să îmi conduc singur viața, nu să-mi spună cineva: la ora aia trebuie să faci aia, te trezești atunci, faci chestia aia, n-aș fi putut să fac, n-aș fi rezistat, dar mi-ar fi plăcut enorm. Cred că am talent pentru sportul ăsta, aș fi putut să-l joc la un nivel măcar semi-profesionist sau acolo, să bat la niște uși mari, dar n-am spiritul ăsta.

CANCAN.RO: Ce te-a determinat în 2002 să intri pe teren să te antrenezi?

Cornel Ilie: Nu eram mulțumit de cum arătam. Eram prea slab, n-am făcut niciun sport de performanță și uite asta e ceva de care cumva îmi pare rău că n-am făcut mai mult sport când eram mic. Nu știu, să fac mai mult sport decât în curtea blocului și nu eram mulțumit de mine. Simțeam că sunt cocoșat și m-am gândit că trebuie să fac un sport. Sală n-am cum, am încercat și nu pot și atunci mi-am dus amintecă mie îmi plăcea tenisul și să încerc. Noroc că am întâlnit un profesor cu care m-am înțeles foarte bine și care m-a făcut să mă reîndrăgostesc de sportul acesta. Am luat lecții, eu plăteam un antrenor cu care să joc și îmi spunea uite, acolo mai așa. Dar cel mai mult am învățat mimetic de la televizor.

CANCAN.RO: Ai jucat cu Horațiu Mălăele, cu George Mihăiță.

Cornel Ilie: Am jucat într-un turneu de artiști, era un turneu mare de tenis care se ținea în București, nu se mai ține. Și am jucat în echipă cu Horațiu Mălăele și am câștigat un turneu de dublu atunci. Dar am întâlnit foarte mulți oameni pe care îi admir pe terenul de tenis și în special jucătorii adevărați cu care am bătut mingea și m-am bucurat enorm: cu Marius Copil, cu Andrei Pavel, cu Tecău, cu Ruxanda Dragomir.

CANCAN.RO: Cu Simona Halep ai avut ocazia să joci?

Cornel Ilie: Cu Simona încă n-am apucat, dar acum că fizic nu poate să susțină turnee poate apuc să schimb o minge și cu ea. Am jucat acum în weekend cu Raluca Olaru și cu Gabriela Ruse. Sportul ăsta m-a ajutat să întâlnesc niște oameni pe care îi admir și să le devin prieteni. Sunt foarte norocos și sunt recunoscător pentru asta, nu o iau așa ca atare.

CANCAN.RO: Anul acesta Vunk împlinește 30 de ani. Cum marcați momentul?

Cornel Ilie: E în lucru și un material fizic sub formă de album, urmează să îl comunicăm. Spre sfârșitul toamnei, undeva prin noiembrie, o să facem un eveniment care să puncteze cei 30 de ani, pentru că noi primul spectacol pe bilete, căci de acolo calculăm noi această istorie a avut loc undeva la jumătatea lui octombrie 1994 la Teatru Ion Creanga și încercăm să ne întoarcem acolo după 30 de ani. O să facem un eveniment acolo și în care de fapt să nu fie doar despre noi, să fie despre ce putem da altor tineri, să-i inspirăm, să-și înceapă un drum cu mai multă încredere decât au acum.

Cornel Ilie: „Cezar e foarte talentat la tobe, îi place muzica enorm”

CANCAN.RO: Copiii tăi ce fac?

Cornel Ilie: Zara face 9 ani în noiembrie, suntem în clasa a treia deja, iar Cezar a făcut 5 ani. Sunt foarte bine, sunt extrem de mândru de ei, îi iubesc de nu mai pot. Sunt foarte deștepți. Cezar e foarte talentat la tobe, îi place muzica enorm.

CANCAN.RO: Zara ce talente are?

Foarte mult în zona picturii, a desenului, a cromaticii. Chiar dacă nu arată acuma printr-un meșteșug anume sau printr-o disciplină nume în felul în care se poartă, în felul în care spune niște lucruri, clar este suflet de artist.

