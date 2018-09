Cornel Șfaițer, între Dinamo și CFR Cluj: „Cât de curând mă veți revedea în fotbal”

După ce zilele trecute a apărut informaţia că va prelua CFR Cluj, omul de afaceri botoşănean, Cornel Şfaiţer, a ţinut să pună capăt tuturor speculaţiilor apărute în mass-media.

Fostul preşedinte al FC Botoşani a recunsocut că are discuţii cu mai multe cluburi din Liga I şi că în cel mai scurt timp va lua o decizie vis-a-vis de revenirea sa în fotbal.

Mai mult ca sigur însă că Șfaițer nu va reveni la FC Botoșani, club de la care a plecat în urma unor divergențe cu Valeriu Iftime, finanțatorul echipei. „Nu vă ascund faptul că am discuţii cu mai multe cluburi din Liga I. Nu ar fi însă fair-play din partea mea să dezvălzui numele echipelor. Atât pot să vă spun: e vorba de echipe care anul trecut au fost în play-off. Este o decizie grea e care trebuie să o iau dar pe care o voi lua însă în cel mai scurt timp. Cât de curând mă veţi revedea în fotbal. Am spus-o şi când am plecat de la FC Botoşani, că fără fotbal nu pot trăi şi după această bine meritată pauză de câteva luni pe care am luat-o după o muncă titanică de 21 de ani, voi reveni mult mai puternic”, a declarat Cornel Şfaiţer, fostul preşedinte al FC Botoşani!

În ultima perioadă Șfaițer a avut numeroase întrevederi la RIN cu Ionuț Negoiță. Finanțatorul alb-roșilor a încercat în repetate rânduri să-l convingă pe omul de afaceri din Moldova să se implice la Dinamo, însă acesta a tot amânat să-i ofere un răspuns clar. În plus numele lui Șfaițer se vehiculează din ce în ce mai intens la CFR Cluj, și nu ar fi exclus ca finanțatorul din Ardeal, Varga să-l întoarcă din drumul spre Dinamo pe Șfaițer.

Un lucru este însă cert: deși Valeriu Iftime i-a cerut în repetate rânduri să revine asupra deciziei și să se întoarcă la Botoșani, șansele ca acest lcuru să se întâmple sunt nule.