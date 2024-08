Cornelia Rednic, îndoliată! Artista este devastată de durere după vestea primită: ”Sunt șocată!”

Emanoil Savin, primarul recent ales al orașului Bușteni, a decedat duminică la vârsta de 65 de ani. Potrivit primelor rapoarte, social-democratul a suferit un infarct pe terenul de fotbal, prăbușindu-se brusc din picioare. Deși a fost transportat de urgență la centrul de primiri urgențe din Câmpina, medicii nu au reușit să-i salveze viața. Cei apropiați sunt devastați la aflarea veștii.

Cornelia Rednic este profund devastată de vestea tragică a decesului lui Emanoil Savin. Printre cei care au trimis mesaje de condoleanțe și au exprimat regretul față de pierderea sa se numără și artista. Tragedia a avut loc duminică, 4 august, în ziua în care Emanoil Savin marca 40 de ani de la căsătoria sa. De asemenea, pe pagina sa de Facebook, primarul ales al Bușteniului postase un mesaj special, în care își anunța cu bucurie celebrarea a patru decenii alături de soția sa.

Mesajele de condoleanțe, încărcate de tristețe, se adună în număr mare. Cornelia Rednic a exprimat profundul ei regret și durere în urma vestei tragice, transmitând un mesaj de condoleanțe sincere familiei îndurerate. Impactul acestei pierderi a fost profund resimțit de către ea, care este copleșită de tristețea și suferința provocate de acest eveniment tragic.

„Adevărul este că sunt șocată. Am mai dat și eu niște telefoane, nu mi-a venit să cred când mi-ați dat voi această cumplită veste. Îmi pare teribil de rău, pentru că Savil avea o familie extraordinară, avea niște reușite extraordinare, din toate punctele de vedere avea toate motivele pentru a trăi și pentru a se bucura de tot ce a realizat o viață întreagă. Sunt șocată! Îmi pare nespus de rău și condoleanțe familiei, efectiv sunt șocată. Nu m-am așteptat la o asemenea veste. Îmi pare rău și le doresc putere celor care au rămas după el. Dumnezeu să-l ierte!”, a declarat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO

Era cunoscut și sub numele de „primarul vedetelor” datorită numărului mare de titluri de cetățean de onoare pe care le-a acordat în cariera sa. Printre persoanele publice onorate de el se numără Cornelia și Lupu Rednic, Adrian Mutu, Ilie Năstase, Marcel Pavel, Simona Halep, Sandra Izbașa, Alina Dumitru, Lucian Bute, Adrian Diaconu și soprana Angela Gheorghiu. Savin a fost un primar generos în distribuirea acestor titluri, se zvonea că le însoțea cu terenuri intravilane, conform speculațiilor din spațiul public de la acea vreme.

Mesajele dureroase nu s-au oprit aici. Virgiliu Nanu, președintele PSD Prahova și liderul ales al Consiliului Județean Prahova, a oferit detalii despre circumstanțele în care Emanoil Savin și-a pierdut viața.

„Cu părere de rău, încă nu știu prea multe informații… Am primit vestea că era pe un teren de fotbal, era la un eveniment, a căzut. Am primit informația, m-a cutremurat și, într-un final, am primit vestea decesului.

Mai multe nu știu nici eu. Nici nu-mi vine să cred… Tragedia s-a produs în ziua în care aniversa 40 de ani de la căsătorie. Dumnezeu să-l ierte și trebuie să fim atenți cu toții, să fim atenți cu noi, uite că viața nu este așa cum o vedem toți”, a declarat Virgiliu Nanu, pentru Gândul.