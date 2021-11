Coronavirus România, 4 octombrie 2021. 489 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat că, în ultimele 24 de ore, 489 pacienți infectați cu coronavirus au decedat, pe teritoriul României. Din păcate, în ultimele zile, COVID-19 a făcut ravagii în rândul pacienților infectați.

Potrivit datelor existente la nivelul CNCCI la data de 4 noiembrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost raportate 489 decese dintre care 55 anterioare. Datele vor fi detaliate în buletinul informativ de la ora 13:00.

Luna trecută, Octavian Jurma, medic și cercetător în Timișoara, cel care a făcut predicții dovedite corecte ale evoluției pandemiei, avertizeaza că, fără lockdown, situația din unitățile medicale din România se va înrăutăți și mai mult, iar numărul de decese va continua să crească, ceea ce s-a și întâmplat.

La momentul respectiv, medicul solicita autorităților introducerea stării de urgență, în caz contrat România riscând să ajungă să care morții în camioane.

“Declararea stării de urgenţă este singura noastră şansă, altfel vom căra morţii în camioane. Am ajuns în momentul Lombardia, pentru că am negat pandemia. Lumea are nevoie de un șoc pentru a se trezi din beția de peste vară. Și acesta ar fi un semnal în străinătate că situația este foarte gravă”, avertiza Octavian Jurma.

Coronavirus România, 3 octombrie 2021. Câte decese au fost raportate

Reamintim că, până pe 3 octombrie, 49.115 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 02.11.2021 (10:00) – 03.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 451 de decese (221 bărbați și 230 femei), din care 2 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

417 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 12 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 22 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 2 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Dolj și Harghita, în luna octombrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 449 decese.

Din totalul de 451 de pacienți decedați, 411 erau nevaccinați și 40 vaccinați. Cei 40 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 50-59 de ani și peste 80 de ani. 39 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru un pacient nu au fost raportate comorbidități.