Cosmin Contra tună și fulgeră înaintea meciului cu Serbia: „Tot negativismul acesta a revenit în jurul echipei naţionalei!”

La conferința de presă premergătoare duelului de astăzi din Liga Națiunilor cu Serbia de la Belgrad, Cosmin Contra, selecționerul României a ținut să îi „urechească” atât pe reprezenanții massmedia cât și pe oamenii de fotbal pentru că au dat prea multă amploare rezultatului din debutul Ligii Națiunilor cu Muntenegru, scor 0-0.

„Se vorbeşte foarte mult de egalul cu Muntenegru. Eu cred că per ansamblu nu se analizează corect acest meci, pentru că nu ştiu de ce cei care au jucat fotbal şi comentează meciurile echipei naţionale nu văd o altă stare de spirit în sânul echipei naţionale, pentru că în meciul cu Muntenegru am avut 90 de minute de dominare totală asupra adversarului. Echipa Muntenegrului a fost periculoasă pe nişte neatenţii, ca să zic aşa, ale noastre, pentru că nu poţi să ţii 90 de minute o echipă ca Muntenegru fără să se apropie de poarta noastră”, a tunat Contra.

„Guriță” și-a continuat tirul și a spus că în duelul cu Muntenegru, România a fost mai periculoasă și susține că tot negativismul a revenit în jurul echipei naționale.

„Dacă se uită cineva care a jucat fotbal la meci şi vede în câte secunde am recuperat mingea după ce am pierdut-o în jumătatea adversă, câte atacuri poziţionale am avut, de câte ori am încercat să creăm ceva pe faza de atac, de câte ori am pierdut mingea şi în 3-4 secunde mingea a revenit echipei României, la felul în care am tratat fazele fixe în faţa unei echipe care anul trecut a marcat 4-5 goluri în preliminarii din faze fixe. Noi am fost periculoşi la faze fixe, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimul timp. Nu am fost inspiraţi sau nu am avut jucători pe faza de atac care să mai facă ceva diferit la acel meci. O echipă care se bagă cu zece jucători în 40 de metri, nu am reuşit să desfacem acel bloc funcţional al lor, foarte agresiv şi asta a făcut ca noi să avem doar trei, patru oocazii de gol. Dar asta nu înseamnă că băieţii nu şi-au dorit. Fiind egal, se pare că tot negativismul acesta a revenit în jurul echipei naţionalei”, a adăugat Cosmin Contra.

Partida dintre Serbia și România va conta pentru etapa a II-a Seria C Grupa 4 din cadrul Ligii Națiunilor. Meciul de la Belgrad va începe la ora 21:45 și va fi transmis în direct de Pro TV.

De la aceeași oră, va avea loc și cellălalt meci al grupei cel dintre Muntenegru și Lituania.