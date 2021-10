Cosmin Olăroiu și-a recuperat ceasul în valoare de aproape 180.000 de euro, după ce a fost jefuit în Milano

În urmă cu o lună, Cosmin Olăroiu a fost jefuit, în plină stradă, în timp ce se afla cu soția sa în vacanță la Milano. Antrenorului i s-a furat ceasul în valoare de 179.000 de euro, dar a reușit acum să-l recupereze cu ajutorul oamenilor legii.

Cosmin Olăroiu se plimba cu soția sa pe o străduță din Milano, când un bărbat a venit și l-a îmbrățișat. Individul i-a furat ceasul în valoare de aproape 180.000 de euro și s-a făcut nevăzut. Hoțul a fugit spre un scuter, condus de un complice.

Jaful s-a petrecut în câteva secunde. Când a realizat că a fost jefuit, antrenorul s-a dus la poliția din Milano și a depus o plângere penală. Pentru recuperarea ceasului, polițiștii din mai multe țări au dus o muncă grea. Aceștia au descoperit că accesoriul de lux a fost vândut de mai multe ori în Europa și până la urmă a ajuns la Dubai, unde a fost recuperat de Departamentul General de Investigații Criminale. (CITEȘTE ȘI: FOSTUL ANTRENOR AL LUI GIGI BECALI ÎȘI VINDE AFACERILE & PROPRIETĂȚILE DIN ROMÂNIA. CERE 1,5 MILIOANE € PENTRU ”PALATUL” DIN CARTIERUL BOGĂTAȘILOR!)

Cosmin Olăroiu: ”Vreau să mulțumesc poliției din Dubai”

Trei suspecți au fost reținuți pentru infracțiunea de furt, însă oamenii legii nu au oferit detalii despre identitatea acestora. Antrenorul român s-a dus în Dubai ca să-și recupereze ceasul. Este vorba despre un model Richard Mille RM 011 Lotus NTPT Rose Gold Special Edition, pe care l-a primit în dar de la emirul echipei Al Ahli Dubai, echipă pe care a antrenat-o în trecut. (VEZI ȘI: COSMIN ȘI DANI OLĂROIU ȘI-AU SERBAT ZILELE DE NAȘTERE “LA COMUN”. DE LA CHEF N-AU LIPSIT BORCEA JR, “AGHIOTANTUL” LUI GIGI BECALI ȘI…)

”În primul rând vreau să mulțumesc poliției din Dubai pentru că a recuperat ceasul care mi-a fost furat. Au dat dovadă de profesionalism și au demonstrat de ce Dubai este cel mai sigur oraș din lume, unde oamenii locuiesc fără teama că li se poate întâmpla ceva. Vă mulțumesc încă o dată! Nu mă așteptam să recuperez ceasul”, a transmis Cosmin Olăroiu într-un video dat publicității.

Cosmin Olăroiu, salariu de top la echipele pe care le-a antrenat în străinătate!

• Al Hilal – 1,2 milioane de euro pe an

• Al Sadd – 2 milioane de euro pe an

• Al Ain – 3 milioane de euro pe an

• Shabab Al Ahli Dubai – 4 milioane de euro pe an, iar apoi remunerația i-a fost mărită la 4,7 milioane

• Arabia Saudită – 5 milioane de dolari (a antrenat-o în paralel cu Al Ahli Dubai)

• Al Ahli Dubai – 6,5 milioane de euro pe an