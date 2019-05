După ce, în luna martie a anului trecut, l-a înlocuit pe banca tehnică a formației Jiangsu Suning din China, pe titratul Fabio Capello, Cosmin Olăroiu și-a asigurat locul 1 în clasamentul celor mai bine plătiți antrenori români. (Cel mai bine platit job din București) Cu toate că are un salariu de top, de 7 milioane de euro pe an, fostul antrenor al lui Gigi Becali a luat o decizie uluitoare. Din câte se pare, Oli ar renunța la afacerile și proprietățile pe care le deține în România. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă detalii în exclusivitate. (CITEȘTE ȘI: FIICA UNUI INTERLOP DIN BRĂILA L-A FERMECAT PE UN CUNOSCUT MULTIMILIONAR APROPIAT DE TRAIAN BĂSESCU)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații de ultimă oră despre deciziile surprinzătoare pe care le-ar fi luat unul dintre cei mai titrați tehnicieni români.

Potrivit unor surse D.A.S., după ce și-a prelungit contractul cu chinezii de la Jiangsu Suning până în 2022, acolo unde este plătit regește, Cosmin Olăroiu se pare că a decis să renunțe la unele afaceri pe care le are în Capitală.

Potrivit unor zvonuri care circulă insistent în lumea bună, fostul antrenor al lui Gigi Becali ar fi renunțat la două dintre restaurantele pe care le deține în București. Și, mai mult decât atât, acesta ar intenționa să-și vândă și ”palatul” pe care-l are în cartierul bogătașilor.

Conform unor surse, Oli ar cere aproximativ 1,5 milioane de euro pe vila din zona de nord a Capitalei, acolo unde, în prezent, locuiește fiul său, Dani.

Cosmin Olăroiu, salariu de top la echipele pe care le-a antrenat în străinătate!

• Al Hilal – 1,2 milioane de euro pe an

• Al Sadd – 2 milioane de euro pe an

• Al Ain – 3 milioane de euro pe an

• Shabab Al Ahli Dubai – 4 milioane de euro pe an, iar apoi remunerația i-a fost mărită la 4,7 milioane

• Arabia Saudită – 5 milioane de dolari (a antrenat-o în paralel cu Al Ahli Dubai)

• Al Ahli Dubai – 6,5 milioane de euro pe an

