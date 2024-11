Cosmin, soțul Laurei Cosoi, nu a fost angajat nici măcar o zi. Din ce face bani

Laura Cosoi este în lumina reflectoarelor de pe vremea când era doar o adolescentă. În schimb, soțul său a preferat să stea departe de viața publică. Îi este alături actriței și chiar o însoțește la unele evenimente, însă a fost mereu foarte discret. Cosmin Curticăpean nu a fost angajat nici măcar o zi, însă produce sume importante de bani. Află, în articol, cu ce se ocupă bărbatul.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean formează un cuplu de aproximativ 10 ani. Cei doi se bucură de o familie mare și fericită, având împreună patru fetițe. Cei doi au devenit din nou părinți la sfârșitul lunii iulie a acestui an. De nenumărate ori, actrița a dezvăluit că relația sa este una solidă, bazată pe iubire, încredere și respect. În timp ce vedeta este prezentă des pe micile ecrane, despre soțul ei nu se știu foarte multe lucruri.

Cosmin Curticăpean s-a născut în Târgu Mureș și are 48 de ani. Soțul Laurei Cosoi este un afacerist de succes, iar primul său business a luat naștere în urmă cu 29 de ani, în 1995. Bărbatul a mărturisit că s-a pregătit încă din copilărie pentru a deveni antreprenor. Astfel, acesta nu a fost angajat niciodată.

Soțul celebrei actrițe deține mai multe companii atât în România, cât și în Austria și Germania. Unele dintre afacerile sale sunt în domeniul comunicațiilor, iar în 2016, Cosmin Curticăpean a devenit cofondator al unui start-up local.

„Am înființat prima mea companie în 1995, nu am fost niciodată angajat. Copilăria și adolescența m-au pregătit pentru a deveni antreprenor (…) Ce încerc să duc mai departe în afacerile mele este autenticitatea (…) Încerc să am rezultate și să fiu mai bun decât ieri și să îmi depășesc propriile limite. Asta îți dă libertatea de gândire.”, a declarat Cosmin Curticăpean la The Recursive Podcast.