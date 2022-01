Cosmina Păsărin, dezvăluiri despre viaţa sentimentală. De ce nu şi-a găsit bruneta sufletul pereche

Cosmina Păsărin este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate femei din România. Cu toate acestea, până la vârsta de 39 de ani, bruneta nu şi-a găsit sufletul pereche. În cadrul unei emisiuni TV, vedeta a dezvăluit de ce este singură.

Cosmina Păsărin s-a făcut remarcată în peisajul showbz-ului autohton datorită calităţilor sale fizice. De-a lungul timpului mulţi bărbaţi celebrii au roit în jurul său, însă se pare că, nu a ajuns la braţul niciunuia în faţa altarului.

CITEŞTE ŞI: COSMINA PĂSĂRIN DEZVĂLUIE CE NU AR TREBUI SĂ FACĂ UN BĂRBAT CARE VREA SĂ O CUCEREASCĂ! “NU SUPORT SĂ FIU TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU TRECUT!”

Bruneta a fost invitată recent în cadrul unei emisiuni de la Prima TV, acolo unde a explicat de ce în prezent nu este implicată într-o relaţie sentimentală. De asemenea, vedeta a mărturisit că este foarte fericită cu viaţa pe care o are.

„Nu sunt implicată într-o relație în momentul de față, dar cred că e perfect în regulă dacă în viață mai sunt și astfel de perioade. Mai stăm și noi cu noi, ne vedem și noi de treaba noastră! E frumos și în doi, ador viața în doi însă cred că la fel de important este să petrecem și timp cu noi, să ne cunoaștem mai bine…Nu am niciun regret cu privire la viața mea. Încerc să nu am regrete, știu, este greu, e un aspect de care cu greu reușești să ții cont întotdeauna pentru că suntem tentați să avem păreri de rău, să ne învinovățim, dar încerc să nu am regrete și încerc să fac tot posibilul să îmi asum tot ce am experimentat, tot ce am trăit. Am făcut și eu o grămadă de greșeli dar ideea este să învățăm din greșelile pe care le facem și bineînțeles să nu le mai repetăm”, a declarat bruneta, potrivit click.ro.

Cum își dorește Cosmina Păsărinsă fie viitorul ei partener

În acelaşi timp, Cosmina Păsărin a dezvăluit şi ce calităţi ar trebui să aibă bărbatul alături de care să îşi petreacă viaţa: “Ar trebui să fie un bărbat înțelegător, înțelept, să fie un om responsabil, un om serios, e important!… Sunt foarte liniștită, când e să fie, va fi, când nu, nu! Sunt în regulă cu așteptarea”.

„Îmi place să trăiesc liber! Îmi place să mă simt liberă, să fac întotdeauna ce îmi place, ce îmi doresc, să aleg proiectele care îmi plac, să-i aleg pe oamenii cu care stau. Cred că și despre asta este vorba în viață, despre alegerile pe care le facem!”, a adăugat vedeta.

Sursă foto: Instagram