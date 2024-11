CRBL se ‘tunează’ din nou! Ce modificare își va face, după blefaroplastie

După divorțul de Elena Viscu, CRBL și-a îndreptat atenția către propria persoană, s-a reinventat, iubește din nou și nu are de gând să se oprească aici. După operația de blefaroplastie, artistul are în plan să apeleze la un alt truc pentru împrospătarea look-ului. Iată despre ce este vorba!

La mai bine de jumătate de an de la anunțul că CRBL și Elena Viscu au divorțat, se pare că viața artistului a înflorit. Se iubește cu o tânără de 23 de ani din Republica Moldova, pare să fie din nou îndrăgostit și chiar a început o serie de transformări fizice.

În urmă cu ceva timp, CRBL a trecut printr-o operație de blefaroplastie, o dorință mai veche pe care abia acum și-a îndeplinit-o. Încrezător și mândru de alegerea sa, artistul a intrat în cabinetul medicului estetician pentru a scăpa și elimina surplusul de piele ți grăsimea din jurul ochilor (pleoapele inferioare și cele superioare)

”M-am săturat să mă uit în oglindă și să văd că se agravează pungile de sub ochi, așa cum le avea și tata. Am transpirat doar vorbind despre asta, dar acum mă bucur că am făcut acest pas. Mă simt foarte bine și sunt mândru că am depășit prejudecățile conform cărora un bărbat nu ar trebui să intervină asupra aspectului său estetic. Sper ca recuperarea să fie ușoară și fără complicații”, a transmis CRBL pe Instagram, alături de primele imagini postoperatorii.

Și artistul nu are de gând să se oprească aici. Acum și-a planificat să apeleze la un alt truc pentru o reîmprospătare a imaginii. De data aceasta non-invazivă.

Este vorba despre tehnica de micropigmentare a scalpului, intervenție despre care s-a informat temeinic, iar acum este gata să se lase pe mâinile profesioniștilor din domeniul beauty. Această procedură reprezintă o modalitate non-invazivă prin care firele de păr în creștere sunt ”imitate” prin conturarea altor fire de păr cu pigment la nivelul scalpului, creând astfel o iluzia optică a unui păr mai des.

”E bine, aștept doar să se recupereze povestea. Am mai descoperit o chestie mișto, am început un tratament de micropigmentare. Eu aveam de mult pus în cerebel să mă tatuez pe cap. Dacă a apărut micropigmentarea, de ce m-aș tatua pe cap?! Am început să studiez toată povestea asta. Am zburat până la Cluj să fac această intervenție. Am făcut prima etapă, mai am încă două. Eu am auzit de ea de la sprâncene de la femei”, a sous CRBL în cadrul unei emisiuni TV.