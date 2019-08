Crimele de la Caracal. Ultima localizare a telefonului Luizei Melencu

Au apărut noi informații despre Luiza Melencu, adolescenta pe care Gheorghe Dincă spune că a ucis-o în aprilie, la scurt timp după ce o răpise. Este vorba despre ultima localizare a telefonului tinerei.

Telefonul Luizei Melencu a fost localizat în Releul Dioști, satul Radomir, iar acesta nu bate spre adresa acesteia, ci spre Caracal, conform unor surse confidențiale, citate de Antena 3. Ultima localizare a telefonului Luizei apare în Caracal și nu în Dioști, locul unde locuiește familia sa, ceea ce înseamnă că acesta a fost aruncat de Gheorghe Dincă.

Claudiu Lascoschi a vorbit la Antena 3 despre posibilitatea ca Dincă să fi avut complici. Acesta exclude, din start, această variant, scrie spynews.ro.

„Ultima dată am vorbit cu clientul meu când am plecat de la Caracal, pe data de 2 august. În această fază a urmăririi penale se adună probe. În momentul de față sunt probe, dar încă nu s-a elucidat concludența probelor. Probe s-au ridicat foarte multe. Din câte am înțeles, IML nu are nici oameni așa mulți și nici atâta aparatură ca să poată merge într-un ritm atât de alert. Adică dacă au, de pildă, trei aparate și sunt 300 de probe care trebuie examinate, vă dați seama că durează”, a declarat avocatul lui Dincă.

Ultimele detalii despre crimele lui Dincă

Au ieșit la suprafață informații șocante în cazul crimelor odioase din Caracal. După ce anchetatorii au ajuns la concluzia că trebuie să examineze una dintre gropile pe care Dincă le are în curte, acum s-a descoperit faptul că aceasta conținea cenușă. Potrivit informațiilor oferite de digi24.ro, nu se știe încă dacă este vorba despre cenușă provenită în urma arderii unui cadavru, dar cert este faptul că se vor face cercetări în acest caz.