Criminalul care și-a ucis soția și copiii la Brașov, declarație șocantă: „Am fost condus de un raționament mai puțin lumesc”

Anul trecut, Florin Buliga și-a ucis soția și copiii, iar la Curtea de Apel Braşov a avut loc primul termen în apelul formulat de el după ce a atacat sentinţa de închisoare pe viaţă dată de Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.

Pe data de 14 februarie, Florin Buliga a fost condamnat la închisoare pe viață. În fața instanței, el a făcut declarații absolut șocante. Florin Buliga, informează observator.tv, a declarat că nu a făcut apel pentru a i se reduce pedepsa şi că îşi cere scuze celor din jur pentru suferinţa creată.

„Aşa cum am zis şi la fond, simt același lucru și acum. Nu am făcut aceste recurs pentru a reduce pedeapasa, domnul avocat a dorit să facă. Eu am declarat de la bun început că nu voi face recurs în situația mea. As vrea sa spun că m-am gândit mult dacă să vorbeasc sau nu, dar e foarte greu. E ca si cum ai încerca să îi arăţi unui orb culoarea unei lămâi. Evident că faptele necesită şi o pedeapsă, ce e cel mai important este ceea ce cred, că îmi cer iertare celor din jurul meu și mă doare că s-a creat această suferinţă între noi. Ce se întâmplă în țară are legătură cumva. Când zic iertare, mă gândesc la a o găsi în inima noastră, cu gândul la părinți. Am fost condus de un raționament mai puțin lumesc”, a spus Buliga în faţa instanţei.

Prima victimă a fost soția Prima victimă a lui Florin Buliga a fost Monica, soția sa. Înainte de crimă, cei doi au discutat deaspre tentativa de sinucidere a bărbatului, subiect peste care femeia ar fi trecut foarte repede. Au luat cina în doi, apoi a urmat o „repriză de vibromasaj" și una de încărcare energetică. La jumătate de oră după ce Monica s-a dus să se culce, ugicașul s-a dus și i-a înfipt un cuțit în zona inimii. „Inculpatul a așteptat 30 de minute să adoarmă soția sa, după care i-a înfipt cuțitul de vânătoare de două, trei ori în zona inimii, moment în care soția sa s-a zbătut, a dat din mâini, l-a zgâriat pe față și a scos un sunet (…) După aceea, a luat orhideea primită de la Lăcrămioara și a așezat-o pe pieptul soției sale, fiind floarea ei preferată, și a stat lângă ea până la ultima suflare. (…)Peste pilota cu care era acoperit cadavrul, pe pieptul acestuia, se afla o plantă/orhidee în ghiveci din plastic transparent, cu tija florală îndreptată spre perete, ambalată în folie de plastic transparent. (…) După ridicarea pilotei, s-a constatat că peste cadavru mai era o pătură, din material textil, de culoare verde, ce acoperea cadavrul de la gât până în zona genunchilor, o parte din aceasta aflându-se și sub cadavru (…) Inculpatul susține că a spus o rugăciune care avea scopul ca sufletul ei să ajungă într-un loc mai bun (…)"au scris procurorii în rechizitoriu, potrivit libertatea.ro. Pe fiica lui a ucis-o cu opt lovituri de cuțit

După ce o ucis-o pe soția sa, Florin Buliga s-a relaxat la o țigară. A spus o rugăciune cu mâinile pline de sângele soției, chiar la căpătâiul ei. Apoi, criminalul din Brașov s-a „încărcat" cu energie la aparatul din casă, timp de o jumătate de oră, apoi s-a dus să-i ucidă și pe ceilalți doi copii. Pe fiica lui, Ioana, a înjunghiat-o în somn, de opt ori.

„(…) Pe o canapea (…) se afla cadavrul victimei Buliga Ioana Florina, fiica inculpatului, fiind orientat cu capul spre ușa de acces și capul spre fereastră, așezat cu fața în sus (…) fiind acoperit de la nivelul umerilor până la picioare cu o pilotă de culoare albastră (…) Cadavrul avea mâinile flexate din cot și erau așezate una deasupra celeilalte, peste abdomen (…) A lovit-o de mai multe ori în zona inimii, aceasta s-a zbătut și a încercat să spună ceva (…)”, au mai scris procurorii.

Pe fiul său, mezinul familiei, l-a ucis tot în somn, în dormitorul lui. L-a omorât pe băiat cu trei lovituri de cuțit. După cele trei crime. Florin Buliga a mai stat în casă timp de o oră, apoi a plecat la firmă. A doua zi, a vorbit la telefon cu rudele și amicii, apoi s-a predat.